Michael Carrick vuelve al United como técnico hasta final de temporada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Michael Carrick regresa al Manchester United como entrenador hasta final de temporada y debutará ante el Manchester City, con el objetivo de acercar al club a la Champions.

El Manchester United confirmó este martes la contratación de Michael Carrick como nuevo entrenador hasta final de temporada.

“Michael Carrick está de vuelta. Nuestro excapitán es nuestro entrenador en jefe para el resto de la temporada 2025/26”, escribió el club de la Premier League en su cuenta de X.

Carrick, que fue jugador del club entre 2006 y 2018, ya ejerció como técnico interino durante varios partidos tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

El que fuera centrocampista inglés llega al United tras el despido de Rúben Amorim y después de que el club optara por contratar un entrenador hasta final de temporada para preparar un nuevo proyecto con el que recuperar la gloria pasada. La directiva sondeó las opciones de recuperar a Solskjaer, de mantener a Darren Fletcher y de Carrick, y finalmente optó por esta última.

Michael Carrick is back 🤝



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

El cuerpo técnico de Carrick estará formado por Steve Holland, que fue segundo de Gareth Southgate en Inglaterra, Jonathan Woodgate, Jonny Evans y Travis Binnion. Esta será la segunda experiencia de Carrick como entrenador tras dirigir durante tres años al Middlesbrough.

El primer partido de Carrick en el banquillo del United será este sábado contra el Manchester City.

El United es séptimo en la Premier League, con 32 puntos, a tres de las posiciones de Liga de Campeones. No participa en Europa, mientras que en la Copa de la Liga cayó ante el Grimsby Town y en la FA Cup frente al Brighton & Hove Albion.

Tras la marcha de Amorim, que apenas estuvo catorce meses en el club, Fletcher asumió las riendas del equipo en los dos últimos encuentros. Después de esta experiencia, Fletcher volverá al United Sub18, su puesto previo a la destitución.