Miguel Amaya conecta su primer ‘grand slam’ en la victoria de los Cachorros de Chicago

El receptor panameño Miguel Amaya conectó este jueves 22 de agosto su primer grand slam de su carrera en la victoria de los Cachorros de Chicago 10-2 sobre los Tigres de Detroit en el Wrigley Field.

Amaya disparó el vuelacercas en la parte baja de la segunda entrada, cuando logró descifrar una recta de cuatro costuras del japonés Kenta Maeda. La esférica desapareció por todo lo largo del jardín izquierdo a una distancia de 399 pies.

Please join us in waving buh-bye to this baseball 👋 pic.twitter.com/U6J9cdUBcP