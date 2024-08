Miguel Amaya cumple otro sueño de infancia en las Grandes Ligas

Escuchar audio noticia

El receptor panameño Miguel Amaya expresó que hizo un sueño realidad al conectar, el jueves 22 de agosto, su primer grand slam de su carrera en la victoria de los Cachorros de Chicago 10-2 sobre los Tigres de Detroit en el Wrigley Field.

Amaya sonó el vuelacercas en la segunda entrada, cuando desapareció por el jardín izquierdo un disparo del serpentinero japonés Kenta Maeda.

“Se siente increíble”, dijo Amaya en una entrevista con The Darien Times.

“Es algo con lo que soñaba cuando era niño. Hacerlo realidad ahora se siente realmente bien, especialmente para el equipo. Hemos tenido algunos altibajos, pero ganamos la serie”, agregó.

Amaya bateó en este partido de 4-3, con un jonrón, cinco carreras empujadas y una anotada.

“No importa dónde esté bateando en la alineación, voy a ser el mismo tipo”, manifestó Amaya al Chicago Tribune.

“Solo mantengo mi enfoque y controlo lo que puedo controlar”, añadió.

En esta temporada, el pelotero santeño, de 25 años, acumula un promedio de seis vuelacercas y 29 carreras empujadas en 90 partidos. Sin embargo, está bateando .300, con cuatro vuelacercas y 13 remolcadas desde el 12 de julio.

“Poner más la pelota en juego, simplificar las cosas, hacer swings a lanzamientos cerca de la zona de strike, ser más consistente al golpear la pelota con fuerza, y he estado teniendo buenos resultados hasta ahora”, comentó Amaya.

