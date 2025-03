Miguel Amaya firma su mejor marca de empujadas en Grandes Ligas

El receptor panameño Miguel Amaya está teniendo un buen inicio de la temporada, luego de remolcar la noche del jueves 27 de marzo cinco carreras en la victoria de los Cachorros de Chicago 10-6 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Esta representa la mayor marca de empujadas para Amaya en un partido en las Grandes Ligas, desde que debutó en 2023.

Con esta actuación, Amaya, de 26 años, superó a las cuatro que remolcó el año pasado, en el triunfo de los Cachorros 18-8 a los Piratas de Pittsburgh.

Miguel would like 5 RBI’s pls and thank you. pic.twitter.com/ZhzvDpBl0x