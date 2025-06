Miguel Amaya inicia programa de bateo y está cada vez más cerca de volver con los Cachorros

El receptor panameño Miguel Amaya se está recuperando de manera satisfactoria de su lesión y está programado para volver cerca del Juegos de las Estrellas.

Esto lo confirmó el entrenador de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, en una entrevista a Marquee Sports Network, en la que detalla que el pelotero santeño comenzó con el programa de bateo.

MIGUEL AMAYA TIES IT IN THE 9TH! pic.twitter.com/mJEUPXAEYT