Miguel Amaya: ‘Las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El receptor santeño Miguel Amaya y su mánager Craig Counsell coincidieron en la importancia de tener un año en buena forma física.

Miguel Amaya tiene claro cuál ha sido la mayor victoria de su temporada: mantenerse saludable. Después de un 2025 marcado por dos lesiones que interrumpieron su continuidad, el receptor santeño afronta la segunda mitad de la campaña con la confianza de haber recuperado el ritmo y con el respaldo absoluto de la organización de los Chicago Cubs.

El santeño, de 27 años, conversó este jueves en exclusiva con La Prensa, antes del cuarto partido de la serie entre los Cubs y los Mets en el Citi Field de Nueva York, donde también el mánager Craig Counsell destacó la importancia que tiene el receptor dentro de las aspiraciones del equipo de luchar por un puesto en la postemporada.

Chicago llega a esta etapa de la temporada ocupando el tercer lugar de la División Central de la Liga Nacional, con marca de 43 victorias y 37 derrotas, a siete juegos de los líderes Brewers.

El equipo busca cerrar junio con buenas sensaciones después de un mayo complicado, mes en el que perdió 16 de 29 encuentros. En junio, registra 11 triunfos en 20 compromisos y ha ganado siete de sus últimos diez partidos, antes de iniciar este viernes una serie de tres encuentros precisamente ante Milwaukee.

Amaya también atraviesa un momento positivo. En sus últimos siete partidos presenta un porcentaje de llegar a base .421, producto de cuatro imparables y dos bases por bolas, además de tres carreras anotadas.

Más allá de los números, el receptor considera que el aspecto físico ha sido determinante para volver a disfrutar del béisbol.

“Obviamente, sueños y metas que uno se propone al principio de temporada no se han logrado como uno quiere, pero lo importante es que seguimos aquí saludables, compitiendo día a día. Las oportunidades siempre están llegando y hay que aprovecharlas al máximo”, expresó.

El panameño aseguró que tanto él como el equipo sienten que han encontrado nuevamente el camino después de atravesar semanas de altibajos.

“Vamos en buen camino. El equipo se está realzando. Estábamos un poco con altas y bajas, pero lo importante es que seguimos compitiendo y dando el máximo”, agregó.

Durante la conversación también habló del seguimiento que realiza a la selección de Panamá, eliminada recientemente del Mundial de 2026, y destacó el crecimiento que ha mostrado el fútbol nacional.

“Siempre enviándoles las mejores vibras. No se obtuvo lo que uno quería, pero lo importante es que hubo una buena participación, se dejó conocer que el país tiene buen fútbol y se vienen muchas cosas grandes para ellos”, comentó.

Amaya aseguró que entiende perfectamente la frustración que sienten los futbolistas cuando los resultados no acompañan, una sensación que también experimentan quienes representan a Panamá en las Grandes Ligas.

“Uno sale al terreno a competir al máximo. Cuando los resultados no se dan, obviamente existe la frustración por no dejar al país en alto, pero lo importante es seguir compitiendo. Lo importante es que hay salud y siempre desearle lo mejor a la selección”, manifestó.

En el plano individual, explicó que una de las prioridades que le planteó la organización fue mejorar el control del juego de los corredores rivales, un aspecto en el que considera haber dado un importante salto de calidad.

“Algo que se me pedía era sacar corredores en base. Si ven las estadísticas, este año ha aumentado muchísimo el porcentaje de corredores atrapados. Fue un trabajo fuerte que tuve durante la temporada muerta y hoy se están dando los resultados”, indicó.

El receptor también valoró la implementación del sistema automatizado de revisión de bolas y strikes (ABS), una herramienta que considera útil siempre que se utilice en momentos determinantes del encuentro.

“Se debe usar en momentos clave: jugadores en base, conteos de 3-2 o bases llenas. Uno está detrás del plato y sabe el momento exacto para utilizarlo. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo”, señaló.

Habla el mánager de los Cubs

Las palabras del panameño encuentran respaldo en la evaluación de su director. Craig Counsell considera que la evolución de Amaya ha sido una de las noticias positivas de la temporada para Chicago.

“Nos hemos puesto en posición de ser un equipo de postemporada, pero necesitaremos una buena segunda mitad. Miguel es un miembro muy importante del equipo y está teniendo una muy buena temporada”, afirmó el piloto.

Counsell recordó que las lesiones limitaron considerablemente el desarrollo del receptor el año pasado, por lo que el primer objetivo continúa siendo mantenerlo disponible durante el resto del calendario.

“La salud es el tema número uno. Mantenerse saludable es muy importante para él porque ha batallado con lesiones durante su joven carrera en las Grandes Ligas”, explicó.

El dirigente también resaltó el crecimiento ofensivo del panameño y considera que todavía tiene margen para seguir mejorando con el bate.

“Es un buen jugador ofensivo y creo que está mejorando como bateador. Ese desarrollo es muy positivo para nosotros”, comentó.

Sin embargo, el aspecto que más destaca Counsell es la recuperación total del brazo de Amaya, luego de una cirugía que sufrió hace un par de temporadas.

“Está lanzando realmente bien este año. Tuvo una cirugía importante en el brazo hace un par de años y ahora se nota que está completamente recuperado. Su brazo luce realmente muy bien”, explicó.

El mánager añadió que el receptor siempre ha sido un buen defensor detrás del plato, aunque considera que la recuperación física le ha permitido volver a mostrar todas sus condiciones.

“Siempre ha sido un buen catcher defensivo, pero la salud de su brazo ha sido muy importante para él”, concluyó.