Miguel Amaya muestra su desarrollo ofensivo con los Cachorros de Chicago

Escuchar audio noticia

El grand slam que conectó el panameño Miguel Amaya el jueves 22 de agosto solo representa la evolución ofensiva que está teniendo con los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas.

Mientras conectaba su primer cuadrangular con las bases llenas en las Mayores, Amaya, de 25 años de edad, aumentaba sus números ofensivos en el último mes.

Y es que desde 12 de julio, el pelotero santeño acumula un promedio de .300, con cuatro vuelacercas y 13 remolcadas.

“Poner más la pelota en juego, simplificar las cosas, hacer swings a lanzamientos cerca de la zona de strike, ser más consistente al golpear la pelota con fuerza, y he estado teniendo buenos resultados hasta ahora”, comentó Amaya sobre lo que ha trabajado en una entrevista a Chicago Tribune.

“No importa dónde esté bateando en la alineación, voy a ser el mismo tipo. Solo mantengo mi enfoque y controlo lo que puedo”, agregó.

Sobre el grand slam, Amaya expresó que hizo realidad un sueño desde la infancia.

“Se siente increíble”, dijo Amaya en una entrevista con The Darien Times.

Please join us in waving buh-bye to this baseball 👋 pic.twitter.com/U6J9cdUBcP