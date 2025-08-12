Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Miguel Amaya podría regresar esta semana con los Cachorros de Chicago

    Humberto Cornejo
    Miguel Amaya podría regresar esta semana con los Cachorros de Chicago
    Miguel Amaya recorre las bases tras conectar su segundo jonrón de la temporada. Tomado de @cubs

    El entrenador de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, informó que el receptor panameño Miguel Amaya podría regresar al diamante esta semana, cuando el equipo enfrente a los Azulejos de Toronto en una serie de tres partidos en el Rogers Centre.

    Amaya, de 26 años, está fuera de acción desde el 24 de mayo, debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. En su proceso de rehabilitación ha disputado nueve partidos en la sucursal Triple A, donde registra un promedio de .222, sin cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas.

    “Si todo va bien, se unirá a nosotros en algún momento en Toronto”, expresó Counsell a los medios.

    En las Grandes Ligas, el santeño batea para .280, con cuatro jonrones y 25 remolcadas en 27 encuentros. En su regreso, deberá competir por la titularidad con Carson Kelly, quien acumula 13 cuadrangulares y 38 producidas.

    Amaya debutó en la MLB en la temporada 2023 y actualmente disputa su segunda campaña con los Cachorros.

    En la historia de la franquicia, ocho panameños han vestido su uniforme: Adolfo Phillips, Ramón Webster, Fernando Ramsey, José Macías, Julio Zuleta, Manny Corpas, Miguel Amaya y Christian Bethancourt.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’. Leer más
    • Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium. Leer más
    • Educación privada en Panamá: hay 536 colegios, pese a pérdida de unos 35,919 alumnos en 5 años. Leer más