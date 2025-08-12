Miguel Amaya podría regresar esta semana con los Cachorros de Chicago

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El entrenador de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, informó que el receptor panameño Miguel Amaya podría regresar al diamante esta semana, cuando el equipo enfrente a los Azulejos de Toronto en una serie de tres partidos en el Rogers Centre.

"Assuming everything goes well, he'll join us at some point in Toronto."



Craig Counsell on Miguel Amaya. pic.twitter.com/jiTkmENbEc — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) August 9, 2025

Amaya, de 26 años, está fuera de acción desde el 24 de mayo, debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. En su proceso de rehabilitación ha disputado nueve partidos en la sucursal Triple A, donde registra un promedio de .222, sin cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas.

“Si todo va bien, se unirá a nosotros en algún momento en Toronto”, expresó Counsell a los medios.

Counsell said Miguel Amaya is on track to join the team in Toronto, per @maddie_m_lee pic.twitter.com/MPGgF4V9XA — SleeperCubs (@SleeperCubs) August 10, 2025

En las Grandes Ligas, el santeño batea para .280, con cuatro jonrones y 25 remolcadas en 27 encuentros. En su regreso, deberá competir por la titularidad con Carson Kelly, quien acumula 13 cuadrangulares y 38 producidas.

Amaya debutó en la MLB en la temporada 2023 y actualmente disputa su segunda campaña con los Cachorros.

En la historia de la franquicia, ocho panameños han vestido su uniforme: Adolfo Phillips, Ramón Webster, Fernando Ramsey, José Macías, Julio Zuleta, Manny Corpas, Miguel Amaya y Christian Bethancourt.