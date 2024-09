Miguel Amaya protagoniza su primer juego sin ‘hit’ ni carrera en las Grandes Ligas

Escuchar audio noticia

El beisbolista panameño Miguel Amaya sumó otro momento inolvidable en las Grandes Ligas al participar en su primer partido sin hit ni carrera de su carrera.

Esto ocurrió la noche del miércoles 4 de septiembre, cuando fue el receptor titular en la victoria de los Cachorros de Chicago 12-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

For the first time since 1972 at Wrigley Field. pic.twitter.com/qDgtY9N7Ef

La victoria fue para Shota Imanaga, quien lanzó siete entradas completas, en las que recetó siete ponches y solo otorgó dos bases por bolas.

The first @Cubs no-hitter at Wrigley Field in 52 years will live on in Cooperstown!



A ball signed by Shota Imanaga, Porter Hodge and Nate Pearson will be donated to the Hall of Fame. pic.twitter.com/mhGOrVr40p