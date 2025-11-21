Miguel Herrera dejó de ser el técnico de de Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mexicano Miguel Herrera fue destituido este jueves 20 de noviembre como director técnico de la selección de Costa Rica, tras no lograr la clasificación al Mundial de 2026, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

En un comunicado, la FCRF anunció que Herrera y su cuerpo técnico quedan desligados de la selección a partir de esta fecha, y que en los próximos días el Comité Ejecutivo iniciará el proceso de análisis de candidatos para asumir el banquillo en las ventanas FIFA de 2026.

Herrera había asumido el cargo en enero, en reemplazo del argentino Gustavo Alfaro, quien renunció para dirigir a Paraguay.

Sin embargo, el paso del mexicano por Costa Rica terminó marcado por la frustración. La selección tica finalizó tercera en el Grupo C de la eliminatoria de Concacaf atrás de Haití (11), que aseguró la clasificación directa, y de Honduras (9), también eliminada. Nicaragua cerró el grupo con 4 unidades.

El objetivo de clasificar al séptimo Mundial de la historia tica —y cuarto consecutivo— quedó lejos, y con ello también la opción contractual que mantenía a Herrera hasta el final de la Copa del Mundo, siempre y cuando consiguiera el boleto.

Con su salida, Herrera se convierte en el tercer técnico en dejar su cargo al cierre de la eliminatoria mundialista, junto al colombiano Reynaldo Rueda (Honduras) y el inglés Steve McClaren (Jamaica).