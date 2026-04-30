Fuertes lluvias y marea alta provocaron inundación en el CAR, sin daños mayores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de Pandeportes confirma que las instalaciones están listas para competencias y entrenamientos.

La inundación del Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada (CAR) quedó en un gran susto, según Miguel Ordóñez, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) ya que las instalaciones se encuentran en buenas condiciones tras las fuertes lluvias registradas ayer miércoles 29 de abril y que se combinaron con una marea alta.

Ordóñez lo confirmó mientras compartía un balance sobre el estado de las instalaciones en la mañana del jueves. El departamento de arquitectura e ingeniería trabajó para asegurar que todo estuviese en buenas condiciones.

“Lo que pasó ayer fue un evento fortuito porque hubo una combinación de un sistema de presión baja, que ocasionó muy fuertes lluvias en un periodo corto, casi tres pulgadas, y a eso súmale que era un día de marea alta, estaba casi más de 6 metros”, explicó Ordóñez a La Prensa.

En las instalaciones está trabajando el departamento de ingeniería y arquitectura de Pandeportes. Foto. Cortesía

El dirigente detalló que esta combinación provocó que el sistema pluvial del CAR, que desemboca hacia el mar, se viera temporalmente superado, generando la acumulación de agua en la superficie.

“Entonces cuando tienes una marea tan alta el agua que viene del mar empuja y por ende el agua que viene de los cajones pluviales o de los sistemas pluviales no puede salir”, mencionó.

“La fuerza del agua que entra es mayor a la fuerza del agua que sale y eso es lo que te genera la inundación”, añadió.

Ordóñez expresó que el sistema de bombeo funcionó de manera óptima.

“Ya, 12 o 13 horas después de la inundación, no hay absolutamente nada de agua en la superficie. Eso es muy positivo, porque la grama de la pista de atletismo no sufrió ningún daño. La grama está intacta, perfecta”, aseguró Ordóñez, enfatizando que la infraestructura deportiva se mantiene en condiciones para ser utilizada de inmediato en competencias o entrenamientos.

“Eso era una de mis preocupaciones, que se sofocara la grama porque, si se mantiene mucho tiempo bajo el agua, se puede sofocar”, añadió.

Ordóñez también informó que el equipo de ingeniería del centro trabaja actualmente en el fortalecimiento del sistema pluvial.

“Se están trayendo drones para verificar todo el recorrido del sistema canalizado pluvial, a ver qué podemos mejorar, qué podemos reforzar. Hemos conversado con el contratista y él mismo se ha solidarizado; en caso de que haya que reforzar, hacer algún otro cajón pluvial o alguna otra ruta de evacuación de agua, él lo hará a su costo”, indicó.

El CAR, cuya construcción requirió una inversión de B/.58,530,550.69, alberga instalaciones para diversas disciplinas deportivas de alto rendimiento. Entre sus principales facilidades se encuentran un gimnasio, un hotel para atletas, un centro polideportivo, un centro acuático con piscina olímpica y graderías para 1,300 personas, pista de atletismo, cancha de fútbol con medidas FIFA, áreas de rehabilitación, iluminación especial, sistemas pluviales, sanitarios y eléctricos, y más de 99 estacionamientos.

Este complejo fue una de las sedes de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, celebrados del 12 al 25 de abril, donde participaron más de 2 mil atletas de 15 países.

“Básicamente, si tuviéramos una competencia en el CAR en este momento, se podría utilizar. Lo importante es mencionar que, así mismo como se inundó ayer por la tarde por las fuertes lluvias, en este momento el CAR está en condiciones normales”, concluyó.