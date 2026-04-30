Panamá, 30 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Política

    Miguel Ordóñez defiende traslado de $18.5 millones y cuestiona el poder de federaciones

    El dinero está destinados a infraestructura y organización deportiva, incluyendo el estadio Roberto Mariano Bula, el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud y el estadio Maracaná.

    Humberto Cornejo
    Miguel Ordóñez defiende traslado de $18.5 millones y cuestiona el poder de federaciones
    Miguel Ordóñez, director del Instituto Panameño de Deportes. LP Elysée Fernández

    La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 29 de abril el traslado de $18,507,873 al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), solicitado por su director, Miguel Ordóñez, para financiar cuatro proyectos prioritarios de infraestructura y organización deportiva.

    Durante la sustentación, Ordóñez explicó que el movimiento corresponde a una reprogramación de recursos de inversión a inversión, mediante la cual se trasladan fondos desde proyectos en fase de planificación o ajustes hacia iniciativas con ejecución inmediata o en etapa de cierre financiero.

    Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: $4,432,196 para la segunda fase del estadio Roberto Mariano Bula, en Colón; $3,506,657 para el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz; $8,500,000 para la organización de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud; y $2,069,020 para el estadio Maracaná.

    Durante la sesión, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, solicitó explicaciones sobre el manejo de las federaciones deportivas. En respuesta, Ordóñez señaló que existen limitaciones legales en la gestión deportiva, particularmente en la Ley 50 de Pandeportes, la cual calificó como ambigua.

    “El marco legal le otorga, desde mi punto de vista, demasiado poder, sin fiscalización, a las federaciones. Los responsables de gestionar el deporte a nivel nacional son las federaciones, no Pandeportes. Pandeportes es el ente rector”, afirmó.

    El funcionario también cuestionó el rol que han asumido estas organizaciones. “Las federaciones se han convertido en focos de poder. Estamos en un año de proceso electoral y no vamos a dejar de limpiar el sistema. No soy amigo de dirigentes deportivos, soy amigo del deporte y de los atletas”, sostuvo.

    Añadió que ha recibido constantes quejas de deportistas que se sienten excluidos. “Estoy cansado de recibir atletas que se sienten fuera de un sistema que está fallando. Estamos haciendo esfuerzos para corregirlo”, puntualizó.

    Durante el debate, los diputados Benicio Robinson y Carlos Saldaña cuestionaron aspectos de la gestión, lo que generó intercambios en la sesión.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music. Leer más
    • Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir. Leer más
    • Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia. Leer más
    • El MEF oculta información sobre la participación accionaria del Estado en Epasa. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril. Leer más
    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF. Leer más