Miguel Ordóñez defiende traslado de $18.5 millones y cuestiona el poder de federaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El dinero está destinados a infraestructura y organización deportiva, incluyendo el estadio Roberto Mariano Bula, el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud y el estadio Maracaná.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 29 de abril el traslado de $18,507,873 al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), solicitado por su director, Miguel Ordóñez, para financiar cuatro proyectos prioritarios de infraestructura y organización deportiva.

Durante la sustentación, Ordóñez explicó que el movimiento corresponde a una reprogramación de recursos de inversión a inversión, mediante la cual se trasladan fondos desde proyectos en fase de planificación o ajustes hacia iniciativas con ejecución inmediata o en etapa de cierre financiero.

Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: $4,432,196 para la segunda fase del estadio Roberto Mariano Bula, en Colón; $3,506,657 para el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz; $8,500,000 para la organización de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud; y $2,069,020 para el estadio Maracaná.

Durante la sesión, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, solicitó explicaciones sobre el manejo de las federaciones deportivas. En respuesta, Ordóñez señaló que existen limitaciones legales en la gestión deportiva, particularmente en la Ley 50 de Pandeportes, la cual calificó como ambigua.

“El marco legal le otorga, desde mi punto de vista, demasiado poder, sin fiscalización, a las federaciones. Los responsables de gestionar el deporte a nivel nacional son las federaciones, no Pandeportes. Pandeportes es el ente rector”, afirmó.

El funcionario también cuestionó el rol que han asumido estas organizaciones. “Las federaciones se han convertido en focos de poder. Estamos en un año de proceso electoral y no vamos a dejar de limpiar el sistema. No soy amigo de dirigentes deportivos, soy amigo del deporte y de los atletas”, sostuvo.

Añadió que ha recibido constantes quejas de deportistas que se sienten excluidos. “Estoy cansado de recibir atletas que se sienten fuera de un sistema que está fallando. Estamos haciendo esfuerzos para corregirlo”, puntualizó.

Durante el debate, los diputados Benicio Robinson y Carlos Saldaña cuestionaron aspectos de la gestión, lo que generó intercambios en la sesión.