Mijahir Jiménez debutó en la MLS y Heuyin Guardia anotó en Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jiménez disputó su primer encuentro con el New York Red Bulls, mientras Guardia marcó su primer tanto con el Técnico Universitario.

Los futbolistas panameños siguen dejando su huella con el debut de Mijahir Jiménez en la MLS con el New York Red Bulls y el primer gol de Heuyin Guardia en el balompié ecuatoriano.

Jiménez, delantero de 19 años, tuvo sus primeros minutos en la Major League Soccer al ingresar desde el banquillo en el minuto 70, en el compromiso en el que el New York Red Bulls cayó 0-2 ante el Charlotte FC, en Nueva Jersey.

An @MLS debut for Mijahir Jimenez. ⭐️ pic.twitter.com/pNu8rU6BIz — Red Bull New York (@NewYorkRedBulls) July 26, 2026

El atacante, formado en el CD Plaza Amador, continúa su proceso de crecimiento en el fútbol estadounidense, donde actualmente cumple su segunda temporada con el New York Red Bulls II. Con el equipo filial ha disputado 32 partidos, en los que suma 11 goles y seis asistencias. En la presente campaña acumula 15 encuentros, con tres anotaciones y cuatro asistencias.

Por su parte, Heuyin Guardia fue protagonista en Ecuador al anotar el gol que le dio el triunfo al Técnico Universitario sobre el Manta FC, resultado que permitió cortar una racha de cuatro derrotas en la Liga Ecuabet.

Felicidad para el rodillo 🔴



Guardia aprovechó un tremendo error defensivo y convirtió el 1-0 para @TecnicoUOficial ante Manta.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/siQ5o8KwPL — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) July 26, 2026

El delantero, de 24 años, marcó al minuto 70 tras recuperar un balón dentro del área y, ante la presión de varios defensores, definió con un globo para superar al guardameta rival.

El atacante llega a esta nueva etapa tras una destacada campaña en Panamá, donde fue el goleador del Torneo Clausura 2026 de la LPF con 11 tantos y cuatro asistencias en 18 partidos con Alianza.