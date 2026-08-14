Mijahir Jiménez firma con New York Red Bulls y da el salto a la MLS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño tiene un contrato hasta 2028 tras destacar en la MLS NEXT Pro, donde marcó 11 goles y dio seis asistencias.

El delantero panameño Mijahir Jiménez dio un paso importante en su carrera al firmar de manera definitiva con el New York Red Bulls, luego de que el club hiciera efectiva la opción de compra por su ficha procedente del CD Plaza Amador.

El atacante, de 19 años, acordó un contrato que lo vincula con el equipo de la Major League Soccer hasta la temporada 2027-28, con opciones de extensión para las campañas 2028-29, 2029-30 y 2030-31. Además, ocupará una plaza de jugador internacional dentro de la plantilla.

Here to stay... BANG. pic.twitter.com/yqMi530NwY — Red Bull New York (@NewYorkRedBulls) August 14, 2026

Jiménez se ganó esta oportunidad tras su rendimiento en el New York Red Bulls II, donde disputó 33 partidos en la MLS NEXT Pro, con un balance de 11 goles y seis asistencias en las últimas dos temporadas. Su debut en la competición se produjo el 9 de mayo de 2025 frente al New York City FC II, mientras que su primer tanto llegó pocos días después, en su primera titularidad, durante una victoria 4-1 ante el New England Revolution II.

El delantero panameño hizo su debut en el primer equipo durante la jornada anterior. Foto Cortesía: @NewYorkRedBulls

El panameño también tuvo protagonismo en los playoffs de la MLS NEXT Pro Cup 2025, donde jugó cuatro encuentros y anotó un gol, contribuyendo al primer título del RBNY II en la competición.

“Mijahir se ha ganado esta oportunidad gracias a su esfuerzo, profesionalismo y desarrollo desde que se unió a nuestro club”, declaró el director deportivo Julián de Guzmán.

“Ha adoptado nuestro estilo de juego, sigue mejorando día a día y ha demostrado estar preparado para dar el siguiente paso”.

Su progresión le permitió dar el salto al primer equipo. Jiménez debutó en la MLS el 25 de julio bajo un contrato de corto plazo ante el Charlotte FC en el Sports Illustrated Stadium. Posteriormente, el 1 de agosto, fue titular por primera vez frente al Orlando City SC y respondió con una actuación destacada al marcar dos goles.

Con ese doblete, el panameño se convirtió en el segundo jugador en la historia del club en anotar dos tantos en su primer partido como titular en la MLS, algo que no ocurría desde 2004.

“Mijahir ha seguido mejorando y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros mientras da el siguiente paso en su desarrollo”, expresó Michael Bradley, entrenador del primer equipo.

“Gracias a su ética de trabajo y su compromiso en los entrenamientos diarios, se merece esta oportunidad y estamos ansiosos por seguir trabajando con él”.

Antes de su llegada al fútbol estadounidense, Jiménez militó en el Plaza Amador, donde disputó 25 partidos. Debutó el 28 de enero de 2024 con apenas 16 años y 306 días, convirtiéndose en el delantero más joven en debutar con el club.