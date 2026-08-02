Mijahir Jiménez firma un doblete histórico en su primera titularidad con New York Red Bulls

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño puso fin a siete años sin goles panameños en la MLS con los Red Bulls.

El delantero panameño Mijahir Jiménez vivió una noche inolvidable al marcar un doblete en su primera titularidad con el New York Red Bulls, guiando a su equipo a una victoria 3-2 sobre Orlando City en la jornada de la Major League Soccer (MLS).

Con apenas 19 años, Jiménez aprovechó la confianza del técnico Michael Bradley y respondió con una actuación determinante frente al conjunto liderado por el francés Antoine Griezmann.

El primer tanto llegó al minuto 23. La jugada se originó por la banda derecha con una asistencia de Gustav Berggren, que encontró al atacante panameño en posición para abrir el marcador y registrar su primer gol en la MLS.

Lejos de conformarse, Jiménez volvió a aparecer al minuto 60 para firmar su segundo tanto de la noche. Tras una acción por el costado derecho, Cade Cowell peleó el balón y habilitó al panameño, quien definió por encima del arquero para colocar el tercer gol de su equipo.

WHAT DREAMS ARE MADE OF 🔥



Mijahir Jiménez has now scored a brace in his first MLS start for @NewYorkRedBulls! pic.twitter.com/6lV6OhCMb2 — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

La actuación coronó una rápida ascensión para el atacante. En abril de 2025 llegó cedido al Red Bulls II, el equipo filial de la organización neoyorquina, donde comenzó a llamar la atención con sus actuaciones en la MLS NEXT Pro.

Entre sus logros en el filial destacan un gol en su primera titularidad y el hat-trick más joven en la historia del Red Bulls II. Su rendimiento le abrió las puertas del primer equipo mediante acuerdos de corto plazo hasta concretar su debut en la MLS hace una semana frente al Charlotte FC.

Ahora, en su primera oportunidad como titular, respondió con dos goles y una actuación que podría consolidarlo como una de las promesas panameñas con mayor proyección en el fútbol estadounidense.

Además, Jiménez escribió una página especial en la historia de los Red Bulls al convertirse en el primer delantero panameño en vestir y marcar con el club en la MLS.

El atacante es el quinto futbolista panameño que representa a la franquicia, después de Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Omar Valencia y Rafael Mosquera. Antes de su actuación, los únicos goles panameños con los Red Bulls en la MLS habían sido obra de Murillo, cuyo último tanto se remontaba a junio de 2019.

Siete años después, Jiménez puso fin a esa sequía y dejó su huella con una noche que difícilmente olvidará.

By scoring twice tonight, Mijahir Jiménez became the second player in @NewYorkRedBulls history to score a brace in his first-career @MLS start, joining Cornell Glen on May 8, 2004. pic.twitter.com/GgUbcdraSH — MLS Communications (@MLS_PR) August 2, 2026