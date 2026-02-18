Panamá, 18 de febrero del 2026

    Juegos Olímpicos

    Mikaela Shiffrin conquista el oro olímpico en Milán-Cortina

    Mikaela Shiffrin confirmó su dominio en el eslalon olímpico de Milán-Cortina y conquistó su tercer oro, ampliando su legado en el esquí alpino.

    EFE
    Mikaela Shiffrin conquista el oro olímpico en Milán-Cortina
    Mikaela Shiffrin ganó la medalla de oro en esquí alpino, su primera presea desde los Juegos de 2018. EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

    La estadounidense Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora de todos los tiempos, hizo buenos los pronósticos al ganar este miércoles el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), disputado en la estación de los Dolomitas.

    Shiffrin, de 30 años, cubrió los dos recorridos en la pista Olympia delle Tofane -con salida a 1.735 metros de altitud y un desnivel de 180 metros- en un minuto, 39 segundos y diez centésimas; y volvió a ganar con enorme claridad: con un segundo y medio sobre la suiza Camille Rast, que acabó segunda; y con un segundo y 71 centésimas respecto a la sueca Anna Swenn-Larsson, que se colgó la medalla de bronce.

    La estadounidense, asimismo ocho veces campeona mundial y que sucedió en el historial de esta prueba a la eslovaca Petra Vhlova, ganó este miércoles su tercer oro olímpico, después de los de eslalon y de gigante que había capturado, respectivamente, en los Juegos de Sochi (Rusia), en 2014; y en los de PyeongChang (Corea del Sur), cuatro años después.

    EFE

    Agencia de noticias


