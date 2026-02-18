Mikaela Shiffrin conquista el oro olímpico en Milán-Cortina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mikaela Shiffrin confirmó su dominio en el eslalon olímpico de Milán-Cortina y conquistó su tercer oro, ampliando su legado en el esquí alpino.

La estadounidense Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora de todos los tiempos, hizo buenos los pronósticos al ganar este miércoles el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), disputado en la estación de los Dolomitas.

From a teenage prodigy in Sochi 2014 to a living legend in Milano Cortina 2026.



🇺🇸🥇 Mikaela Shiffrin wins gold in the Alpine Skiing Women’s Slalom:

- Third Olympic gold

- Fourth Olympic medal overall

- Most Olympic alpine gold medals ever by an American athlete



Still defining… pic.twitter.com/czQDFqdbtL — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 18, 2026

Shiffrin, de 30 años, cubrió los dos recorridos en la pista Olympia delle Tofane -con salida a 1.735 metros de altitud y un desnivel de 180 metros- en un minuto, 39 segundos y diez centésimas; y volvió a ganar con enorme claridad: con un segundo y medio sobre la suiza Camille Rast, que acabó segunda; y con un segundo y 71 centésimas respecto a la sueca Anna Swenn-Larsson, que se colgó la medalla de bronce.

🥇🥈🥉 Women’s Slalom closes the Alpine Olympic program! ☀️ Amazing day in Cortina 🇮🇹



Mikaela Shiffrin 🇺🇸 takes gold, with Camille Rast 🇨🇭 and Anna Swenn Larsson 🇸🇪 completing the podium in the final Alpine ski race of the Games! ❄️



One last battle, one unforgettable finish to… pic.twitter.com/ADcRNqwGMe — FIS Alpine (@fisalpine) February 18, 2026

La estadounidense, asimismo ocho veces campeona mundial y que sucedió en el historial de esta prueba a la eslovaca Petra Vhlova, ganó este miércoles su tercer oro olímpico, después de los de eslalon y de gigante que había capturado, respectivamente, en los Juegos de Sochi (Rusia), en 2014; y en los de PyeongChang (Corea del Sur), cuatro años después.