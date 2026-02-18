Mikaela Shiffrin conquista el oro olímpico en Milán-Cortina

La estadounidense Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora de todos los tiempos, hizo buenos los pronósticos al ganar este miércoles el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), disputado en la estación de los Dolomitas.
Shiffrin, de 30 años, cubrió los dos recorridos en la pista Olympia delle Tofane -con salida a 1.735 metros de altitud y un desnivel de 180 metros- en un minuto, 39 segundos y diez centésimas; y volvió a ganar con enorme claridad: con un segundo y medio sobre la suiza Camille Rast, que acabó segunda; y con un segundo y 71 centésimas respecto a la sueca Anna Swenn-Larsson, que se colgó la medalla de bronce.
La estadounidense, asimismo ocho veces campeona mundial y que sucedió en el historial de esta prueba a la eslovaca Petra Vhlova, ganó este miércoles su tercer oro olímpico, después de los de eslalon y de gigante que había capturado, respectivamente, en los Juegos de Sochi (Rusia), en 2014; y en los de PyeongChang (Corea del Sur), cuatro años después.