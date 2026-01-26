Mike Macdonald afirma que el poder de unión de Seahawks los puso en el Super Bowl

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mike Macdonald, entrenador de los Seattle Seahawks, aseveró este domingo que el poder de unión que mostró su equipo fue lo que los llevó a ganar el campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) y el boleto al Super Bowl LX.

“No tengo palabras. Lo único que puedo decir que demostramos nuestro poder de unión de equipo y afición; es el poder de que 12 hacemos uno y cuando lo hacemos juntos podemos lograr todo. No nos importa lo que dejamos atrás, hoy se trata de nosotros y de lo que queremos; ahora vamos por ello al Super Bowl”, aseveró el ‘coach’ al terminar el partido en el que Seattle venció 31-27 a Los Angeles Rams en la final de la NFC.

Es la cuarta vez en la historia que los Seahawks se proclaman campeones de la Conferencia Nacional, y, por ende, la cuarta vez que jugarán un Super Bowl, en sus anteriores participaciones acumulan una victoria y dos derrotas.

A sus 28 años, el mariscal de campo Sam Darnold, quien llegó esta temporada a Seattle, jugará su primer partido por el título de la NFL, luego de una carrera llena de altibajos que empezó con los New York Jets en 2018 y siguió con Carolina Panthers, San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, lo que le acarreó críticas por su inestabilidad.

“Nunca me importaron las dudas sobre mí, esto es por mis compañeros. Juntos trabajamos muy duro, siempre con el pensamiento de ‘un día a la vez’. Ahora estamos a un paso, porque esto no ha terminado, aún hay una tarea pendiente”, subrayó el pasador.

Jody Allen, propietaria del equipo, destacó el trabajo de Mike Macdonald, de sus jugadores y de la afición para que su equipo llegara a otro Super Bowl.

“Estoy muy orgullosa de aceptar este trofeo. Lo hago en nombre de todos los aficionados de los Seahawks en Estados Unidos y en todo el mundo, muchas gracias a todos, a Mike y a nuestros jugadores por llevarnos hasta este momento”, dijo Allen.

Los Seahawks se medirán a los New England Patriots en el Super Bowl LX que se realizará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.