Mike Stump confía en la ‘talla de Panamá’ para clasificar al octavo Mundial Sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá viajará este domingo a México para adaptarse a la altura antes de enfrentar a Canadá, Jamaica y Honduras.

La Selección Sub-20 de Panamá entra en la recta final de su preparación para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 con la convicción de que tiene las herramientas para competir por uno de los cuatro boletos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán/Uzbekistán 2027.

Así lo dejó claro este jueves el director técnico Mike Stump tras el entrenamiento realizado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), en Burunga, Arraiján.

El entrenador destacó que este grupo posee condiciones físicas y futbolísticas para sostener las aspiraciones mundialistas de Panamá, una selección que busca su octava clasificación Sub-20 desde que inició su presencia constante en la categoría en 2003.

“Panamá va a atacar. Panamá tiene condiciones, tiene fútbol, tiene talla y ya tiene tradición en Sub-20”, expresó Stump.

Jugadores de Panamá oran previo a un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Burunga. Cortesía/FPF

El combinado nacional intentará extender una historia que incluye participaciones mundialistas en Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

La espera por los legionarios

Uno de los principales focos de atención sigue siendo la posible incorporación de varios futbolistas que militan en el extranjero. Debido a que el Premundial no coincide con una Fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores y la FPF continúa negociando para obtener los permisos correspondientes.

Stump confirmó que existe optimismo respecto a los casos de Josué Vergara, delantero recientemente fichado por el Gent, y Kadir Barría, atacante del Botafogo.

Kadir Barría acumula tres partidos con la selección absoluta de Panamá. Archivo

“Hay bastantes posibilidades, pero sería directo un par de días antes del inicio del torneo”, explicó el entrenador.

También se espera la llegada de Estevis López, quien viene de realizar una pasantía con el Bayern Múnich Sub-19, además de otros talentos como Gerson Gordon y Joseph Pacheco, futbolistas que el cuerpo técnico considera piezas importantes para reforzar distintas zonas del campo.

La incertidumbre sobre estos jugadores se mantendrá hasta los días previos al viaje o incluso hasta poco antes del arranque del torneo en Puebla.

Stump va por su segunda clasificación mundialista

Para Mike Stump, el desafío tiene además un componente personal importante. El técnico busca su segunda clasificación a una Copa Mundial juvenil luego de conducir a Panamá al Mundial Sub-17 de Indonesia 2023.

Stump clasificó al Mundial Sub-17 Indonesia 2023 tras conseguir 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. Archivo

A diferencia de aquel proceso, el estratega reconoce que esta generación Sub-20 ha tenido menos tiempo de trabajo y también recuerda que no todos han tenido tiempo de juego en la LPF.

“Esta Sub-20 no tiene el mismo tiempo que tuvimos con aquella selección. Se ha armado hace aproximadamente tres meses”, comentó.

Varios de los jugadores convocados ni siquiera habían salido del país anteriormente, por lo que el proceso también ha servido para introducirlos a experiencias internacionales y elevar el nivel de exigencia competitivo.

La preparación: Turquía, LPF y Cuba

Stump considera que la preparación acumulada durante las últimas semanas le ha permitido obtener conclusiones importantes antes de definir el grupo definitivo.

La selección realizó una gira de trabajo en Turquía entre finales de mayo y principios de junio, donde disputó cuatro encuentros internacionales frente a rivales de distintos estilos: una victoria 7-0 ante un club turco, derrota 1-0 frente a Irak, triunfo 2-1 sobre Jordania y empate 0-0 contra Arabia Saudita.

Tras regresar al país, el cuerpo técnico organizó cinco partidos de entrenamiento frente a equipos de la Liga Panameña de Fútbol para darle continuidad competitiva al grupo y evaluar a los futbolistas que militan en el torneo local.

La preparación se completó esta semana con el primero de dos amistosos frente a Cuba. El martes, en Penonomé, Panamá empató 0-0 en un compromiso condicionado por el fuerte viento, aunque generó las ocasiones más claras con remates de Raheen Cuello y Carlos Rodríguez que terminaron en el travesaño y el poste, respectivamente.

Raheen Cuello (izq.) disputa un balón con un compañero en un entrenamiento de Panamá. Cortesía/FPF

Ambas selecciones volverán a enfrentarse este viernes en el último ensayo antes del viaje programado para este domingo hacia México.

La lista final y la altura de Puebla

El técnico adelantó que la convocatoria definitiva será anunciada en los próximos días, antes de que la delegación emprenda el viaje hacia Pachuca, donde realizará un campamento de preparación previo al debut en el Premundial.

Panamá llevará finalmente a 21 futbolistas para disputar el torneo, por lo que el segundo amistoso ante Cuba será una de las últimas oportunidades para terminar de definir nombres.

Uno de los aspectos más importantes de la planificación ha sido la adaptación a la altura. Los tres partidos de la fase de grupos se jugarán en Puebla, una ciudad ubicada a más de 2,100 metros sobre el nivel del mar.

“Nos vamos doce días antes para acoplarnos. Creo que ese tiempo será suficiente”, señaló Stump.

La preocupación principal radica en los jugadores que puedan incorporarse a última hora desde el extranjero y que tendrán menos tiempo para adaptarse a esas condiciones.

Canadá, Jamaica y Honduras

Panamá integrará el Grupo C junto a Canadá, Jamaica y Honduras. El cuerpo técnico ya ha estudiado ampliamente a sus rivales y reconoce distintos retos en cada uno de ellos.

Canadá llega después de competir recientemente en un torneo internacional frente a selecciones de alto nivel como Portugal y Japón, mientras que Honduras mantiene el perfil físico y agresivo que tradicionalmente caracteriza a sus equipos juveniles. Jamaica, por su parte, es el adversario sobre el que menos información se tiene, aunque el departamento técnico continúa recopilando videos y reportes para completar el análisis.

El debut panameño será el 26 de julio frente a Canadá, luego enfrentará a Jamaica el 29 de julio y cerrará la fase de grupos contra Honduras el 1 de agosto, todos los encuentros en el Estadio Universitario BUAP de Puebla