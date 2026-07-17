Mike Stump define la selección para el Campeonato Sub-20 de Concacaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de La Rojita definió los 21 convocados de Panamá Sub-20 para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Cuatro jugadores quedaron fuera porque sus clubes no los cedieron.

El técnico Mike Stump ya tiene definida la convocatoria de la selección Sub-20 de Panamá que disputará el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo que se celebrará en México del 24 de julio al 9 de agosto y que entregará cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán 2027.

LOS CONVOCADOS 📋



Presentamos la lista de convocados de la selección #PanamáSub20 🇵🇦 para el Campeonato Sub-20 de @Concacaf 🏆, que se jugará en México 🇲🇽, del 24 de julio al 9 de agosto.



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El estratega panameño seleccionó a 21 futbolistas que tendrán la responsabilidad de buscar la clasificación mundialista y representar al país en la competencia regional.

La nómina presenta una combinación de jugadores provenientes de la Liga Panameña de Fútbol, Liga Prom y legionarios que actualmente desarrollan sus carreras en el extranjero. Entre los convocados que militan fuera de Panamá aparecen Gino Sasso, Moisés Richards, Raheen Cuello, Ernesto Gómez y Gerson Gordón.

La Federación Panameña de Fútbol informó, además, que cuatro futbolistas no podrán participar en el torneo debido a que sus clubes no los cedieron. Se trata de Kadir Barría, del Botafogo de Brasil; Josué Vergara, del KAA Gent de Bélgica; Jaime Pacheco, del FK DAC de Eslovaquia; y Mijahir Jiménez, del New York Red Bulls de Estados Unidos.

Estos jugadores no fueron liberados por sus equipos debido a que el Campeonato Sub-20 de Concacaf no forma parte del calendario de fechas FIFA, por lo que los clubes no tienen la obligación de prestar a sus futbolistas.

La convocatoria de Panamá Sub-20 está integrada por Edward Cousin, Elías Lozano, Alberto Ruiz, Luis Gómez, Anthony Ramos, Oliver Campos, Josué Wood, Shayron Stewart, Antony Perea, Carlos Rodríguez, Robben Benítez, Klissman De Gracia, Raheen Cuello, Gino Sasso, Ernesto Gómez, Edmilson González, Moisés Richards, Joseph Choy, Reynaldo Graham, Simao Garcés y Gerson Gordón.

Panamá se prepara en Pachuca

El equipo nacional continúa trabajando en su campamento de preparación en Pachuca, México, afinando detalles antes de su debut en la competición.

Panamá iniciará su participación en el Premundial el domingo 26 de julio frente a Canadá, en un partido correspondiente al Grupo C que se disputará a las 3:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla.

Posteriormente, la selección panameña enfrentará a Jamaica el miércoles 29 de julio y cerrará la fase de grupos el sábado 1 de agosto ante Honduras. Ambos encuentros también tendrán como escenario el Estadio Universitario BUAP.

La misión del conjunto dirigido por Stump será avanzar a las semifinales, instancia que otorgará la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Panamá buscará conseguir su octava participación en una cita mundialista de esta categoría, luego de sus apariciones en Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

La selección #PanamáSub20 🇵🇦 está listo para su primero de dos partidos de entrenamiento 🆚 la Sub-20 de Cuba 🇨🇺 como parte de su preparación rumbo al próximo Premundial de @Concacaf 🏆.



Los detalles ➡️ https://t.co/UCTNxyJyIS#MareaQueLate 🌊 pic.twitter.com/tUUz85Lx9A — FEPAFUT (@fepafut) July 6, 2026

Formato del torneo

El Campeonato Sub-20 de Concacaf contará con tres grupos. El Grupo A está integrado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití; mientras que el Grupo B lo conforman México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

Los dos mejores equipos de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final. Los cuatro conjuntos que logren llegar a las semifinales obtendrán su boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Además, el campeón del torneo clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos, país anfitrión de la cita olímpica, gane la competencia, el cupo será otorgado al subcampeón.

La fase de grupos se disputará del viernes 24 de julio al sábado 1 de agosto; los cuartos de final están programados para el 4 y 5 de agosto, las semifinales para el 7 de agosto y la gran final se jugará el domingo 9 de agosto.