Mike Stump guiará a Panamá Sub-20 hacia 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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FEPAFUT designa a Mike Stump como técnico Sub-20 con miras al Mundial 2027; iniciará con microciclo y debutará en el Premundial de Concacaf 2026.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció este sábado, mediante un comunicado, que Mike Stump ha sido elegido para dirigir a la selección Sub-20 de Panamá rumbo a la Copa del Mundo de 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Stump asumirá el cargo a partir de este lunes 20 de abril, con la realización de un microciclo que incluirá jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y la Liga Prom. La preparación se extenderá por tres días en el COS Sports Plaza de Metropark, con entrenamientos de lunes a miércoles, de 8:00 a.m. a 10:30 a.m.

El técnico ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles, tras haber liderado el proceso Sub-17 de Panamá, que culminó con su participación en la Copa del Mundo de Indonesia. En ese torneo, el equipo finalizó último en el Grupo A, compartido con los anfitriones, Ecuador y Marruecos, con saldo de dos empates y una derrota.

El primer gran reto de la era Stump será el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, que se disputará a finales de julio. El torneo otorgará cuatro cupos al Mundial de 2027 y dos plazas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Convocados al microciclo

Los siguientes jugadores son los convocados al microciclo con la sub-20:

Alberto Ruiz Tauro FC

Dylan Mock CA Independiente

Edward Cousin San Francisco FC

Elías Solano CD Plaza Amador

Anthony Ramos CD Plaza Amador

Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido

Oliver Campos Alianza FC

David Chambers FC Chorrillo

Joseph Hidalgo Alianza FC

Reynaldo Williams Tauro FC

Josué Wood San Francisco FC

Shayron Stewart Bocas FC

Dylan Cedeño Sporting SM

Robben Benítez Sporting SM

Klissman De Gracia Veraguas United

Carlos Racine CD Plaza Amador

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

Edmilson González Herrera FC

Jafeth Cedeño Sporting SM

Adrián Olivardía Tauro FC

Aníbal Collymore Deportivo Árabe Unido

Eladio Smith CA Independiente

Carlos Rodríguez Alianza FC

Ángel James Sporting SM

Reynaldo Graham Deportivo Árabe Unido

Simao Garcés San Francisco FC

Moisés Richards Sporting SM

Anthony Perea Tauro FC