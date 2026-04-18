Panamá, 18 de abril del 2026

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    Fútbol

    Mike Stump guiará a Panamá Sub-20 hacia 2027

    FEPAFUT designa a Mike Stump como técnico Sub-20 con miras al Mundial 2027; iniciará con microciclo y debutará en el Premundial de Concacaf 2026.

    Jaime Heilbron Ortega
    Mike Stump guiará a Panamá Sub-20 hacia 2027
    Mike Stump (cen.) durante la Copa Mundial Sub-17 de 2023. Cortesía: FEPAFUT.

    La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció este sábado, mediante un comunicado, que Mike Stump ha sido elegido para dirigir a la selección Sub-20 de Panamá rumbo a la Copa del Mundo de 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

    Stump asumirá el cargo a partir de este lunes 20 de abril, con la realización de un microciclo que incluirá jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y la Liga Prom. La preparación se extenderá por tres días en el COS Sports Plaza de Metropark, con entrenamientos de lunes a miércoles, de 8:00 a.m. a 10:30 a.m.

    El técnico ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles, tras haber liderado el proceso Sub-17 de Panamá, que culminó con su participación en la Copa del Mundo de Indonesia. En ese torneo, el equipo finalizó último en el Grupo A, compartido con los anfitriones, Ecuador y Marruecos, con saldo de dos empates y una derrota.

    El primer gran reto de la era Stump será el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, que se disputará a finales de julio. El torneo otorgará cuatro cupos al Mundial de 2027 y dos plazas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

    Convocados al microciclo

    Los siguientes jugadores son los convocados al microciclo con la sub-20:

    Alberto Ruiz Tauro FC

    Dylan Mock CA Independiente

    Edward Cousin San Francisco FC

    Elías Solano CD Plaza Amador

    Anthony Ramos CD Plaza Amador

    Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido

    Oliver Campos Alianza FC

    David Chambers FC Chorrillo

    Joseph Hidalgo Alianza FC

    Reynaldo Williams Tauro FC

    Josué Wood San Francisco FC

    Shayron Stewart Bocas FC

    Dylan Cedeño Sporting SM

    Robben Benítez Sporting SM

    Klissman De Gracia Veraguas United

    Carlos Racine CD Plaza Amador

    Joseph Pacheco CD Plaza Amador

    Edmilson González Herrera FC

    Jafeth Cedeño Sporting SM

    Adrián Olivardía Tauro FC

    Aníbal Collymore Deportivo Árabe Unido

    Eladio Smith CA Independiente

    Carlos Rodríguez Alianza FC

    Ángel James Sporting SM

    Reynaldo Graham Deportivo Árabe Unido

    Simao Garcés San Francisco FC

    Moisés Richards Sporting SM

    Anthony Perea Tauro FC

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

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