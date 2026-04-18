Mike Stump guiará a Panamá Sub-20 hacia 2027

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció este sábado, mediante un comunicado, que Mike Stump ha sido elegido para dirigir a la selección Sub-20 de Panamá rumbo a la Copa del Mundo de 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.
Stump asumirá el cargo a partir de este lunes 20 de abril, con la realización de un microciclo que incluirá jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y la Liga Prom. La preparación se extenderá por tres días en el COS Sports Plaza de Metropark, con entrenamientos de lunes a miércoles, de 8:00 a.m. a 10:30 a.m.
El técnico ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles, tras haber liderado el proceso Sub-17 de Panamá, que culminó con su participación en la Copa del Mundo de Indonesia. En ese torneo, el equipo finalizó último en el Grupo A, compartido con los anfitriones, Ecuador y Marruecos, con saldo de dos empates y una derrota.
El primer gran reto de la era Stump será el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, que se disputará a finales de julio. El torneo otorgará cuatro cupos al Mundial de 2027 y dos plazas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Convocados al microciclo
Los siguientes jugadores son los convocados al microciclo con la sub-20:
Alberto Ruiz Tauro FC
Dylan Mock CA Independiente
Edward Cousin San Francisco FC
Elías Solano CD Plaza Amador
Anthony Ramos CD Plaza Amador
Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido
Oliver Campos Alianza FC
David Chambers FC Chorrillo
Joseph Hidalgo Alianza FC
Reynaldo Williams Tauro FC
Josué Wood San Francisco FC
Shayron Stewart Bocas FC
Dylan Cedeño Sporting SM
Robben Benítez Sporting SM
Klissman De Gracia Veraguas United
Carlos Racine CD Plaza Amador
Joseph Pacheco CD Plaza Amador
Edmilson González Herrera FC
Jafeth Cedeño Sporting SM
Adrián Olivardía Tauro FC
Aníbal Collymore Deportivo Árabe Unido
Eladio Smith CA Independiente
Carlos Rodríguez Alianza FC
Ángel James Sporting SM
Reynaldo Graham Deportivo Árabe Unido
Simao Garcés San Francisco FC
Moisés Richards Sporting SM
Anthony Perea Tauro FC