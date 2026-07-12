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    Competencia

    Mike Stump lleva 23 jugadores para el campamento final para el premundial

    El equipo viajará a México para la última etapa de la preparación.

    Humberto Cornejo
    Mike Stump lleva 23 jugadores para el campamento final para el premundial
    Mike Stump observa a sus jugadores en un partido amistoso. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección Sub-20 de Panamá ya tiene un grupo de 23 jugadores que viajará este domingo rumbo a México para iniciar su campamento de preparación de cara al Campeonato Sub-20 de Concacaf.

    El listado, elegido por el técnico Mike Stump, está conformado por Edward Cousin, Elías Lozano, Alberto Ruiz, Luis Gómez, Anthony Ramos, Oliver Campos, Josué Wood, Shayron Stewart, Jesús Salazar, Antony Perea, Carlos Rodríguez, Carlos Racine, Robben Benítez, Klissman De Gracia, Raheen Cuello, Gino Sasso, Joseph Choy, Edmilson González, Adrián Pineda, Estevis López, Reynaldo Graham, Simao Garcés y Gerson Gordon.

    El plantel, junto con el cuerpo técnico y el staff, tiene previsto salir en un vuelo programado para las 9:30 a.m. con destino a la capital mexicana, desde donde se trasladará por vía terrestre hasta Pachuca, sede de su campamento. En suelo mexicano, el equipo trabajará durante 12 días, hasta el próximo 24 de julio, afinando detalles antes de su estreno en el torneo.

    Durante su estadía, Panamá disputará dos partidos de preparación frente a clubes mexicanos, con el objetivo de elevar el nivel competitivo del grupo. Tras concluir esta fase, la delegación se trasladará a Puebla para encarar su debut en el Premundial.

    La Federación Panameña de Fútbol también informó que los jugadores Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez estarán integrándose al equipo para la competencia oficial, que estará conformada por una nómina de 21 futbolistas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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