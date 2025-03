Mike Tyson resaltó la trayectoria de George Foreman

El boxeador Mike Tyson lamentó la muerte de George Foreman, fallecido a los 76 años, dejando un legado como uno de los más grandes en la historia del deporte.

“Mis condolencias a la familia de George Foreman. Su contribución al boxeo y más allá nunca será olvidada”, dijo Tyson en un mensaje en su cuenta de X, en el que compartió dos fotografías de ambos.

También reaccionó a la muerte del boxeador Scottie Pippen, leyenda de los Chicago Bulls.

“Descansa en paz, George Foreman. Tu legado perdura, campeón”, dijo Pippen en sus redes.

“Me entristeció mucho enterarme de la noticia de que uno de mis héroes del boxeo, George Foreman, falleció. Fui a muchas peleas de George en su carrera. Era un artista del K.O. en la lona, y fue un placer conocerle no solo como boxeador, sino como hombre”, escribió la leyenda de la NBA Magic Johnson.

Condolences to George Foreman’s family. His contribution to boxing and beyond will never be forgotten. pic.twitter.com/Xs5QjMukqr