Mike Vrabel, el alumno de Belichick quiere ser maestro

Mike Vrabel ganó tres Súper Bowl como jugador de Bill Belichick. Este domingo, en Santa Clara, dirigirá a los New England Patriots en la final de la NFL contra los Seattle Seahawks, con el desafío de emular a su exentrenador y coronarse en el banquillo. El alumno quiere convertirse en maestro en el Levi’s Stadium.

Vrabel, un ‘linebacker’ de gran potencia física y de liderazgo en sus años como jugador, aterrizó con el pie derecho en los Patriots y cambió radicalmente los horizontes de una franquicia que el año pasado acabó última en su división.

Con los gloriosos años de Tom Brady ya en el pasado, pocos imaginaban que los Patriots pudieran relanzarse de forma tan rápida.

Despedido como técnico jefe de los Tennessee Titans en 2023, Vrabel se quedó sin banquillo en 2024, antes de que llegara la llamada, imposible de rechazar, de su equipo histórico.

Vrabel dirigió a los Patriots hacia la victoria en el Este de la Conferencia Americana (AFC) con un brillante balance de catorce victorias y solo tres derrotas, el segundo mejor de su conferencia.

El entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, habla durante la noche inaugural del Super Bowl LX de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en San José, California, EE. UU., el 2 de febrero de 2026. Los campeones de la AFC, los New England Patriots, se enfrentarán a los campeones de la NFC, los Seattle Seahawks, en el Super Bowl LX en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, EE. UU., el 8 de febrero de 2026. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

En la postemporada, los Patriots eliminaron a Los Ángeles Chargers (16-3), a los Houston Texans (28-16) y a los Denver Broncos (10-7) a domicilio, para sellar el billete para su primer Súper Bowl en siete años.

Su triunfo en Denver, bajo una intensa nevada, fue el símbolo de la mentalidad de Vrabel y de los Pats. Dispuestos a sufrir, a luchar en la tormenta, y a hacer todo lo necesario para salir ganadores.

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, Vrabel puede convertirse en el primer entrenador en ganar 18 partidos, entre temporada regular y ‘playoffs’, después de Mike Ditka, Tony Dungy, Tom Flores y Doug Pederson.

Sería además el quinto hombre en conquistar el título de la NFL tanto como jugador como de entrenador, después de Ditka, Dungy, Pederson y Gary Kubiak.

De hacerlo, entraría de inmediato en la leyenda de los Patriots, una franquicia que ganó sus seis Súper Bowl con Belichick en el banquillo.

Drake Maye celebra con el trofeo de la conferencia americana de la NFL. Cortesía

Tres de esos seis, el de 2002, 2004 y 2005, vieron a Vrabel en el campo como ‘linebacker’ y también reinventado como ala cerrada capaz de anotar ‘touchdowns’ en la zona roja en fase ofensiva.

Si Vrabel vive una campaña espectacular al frente de los Patriots, en los Seahawks destaca el trabajo de Mike Macdonald, entrenador de segundo año que ha sellado el mejor récord en la NFC con catorce triunfos y tres derrotas.

Macdonald construyó una máquina que roza la perfección tanto a nivel ofensivo como defensivo.

En la postemporada, sus Seahawks arrollaron 41-6 a los San Francisco 49ers y ganaron 31-27 a Los Ángeles Rams.

En Santa Clara, será el primer Súper Bowl entre dos equipos dirigidos por entrenadores en sus dos primeras temporadas en la NFL.