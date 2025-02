Mikel Prado elogió el apoyo de Leonardo Pipino

Exclusivo Suscriptores

La selección de fútbol de Panamá inició con el pie derecho en el clasificatorio Sub-17 de Concacaf, al golear la noche del lunes 8-0 sobre Granada, en el estadio Rommel Fernández.

Una de las figuras de esta goleada fue Mikel Prado (35’,83’ y 90+2’) al marcar un hat-trick y liderar la goleada del conjunto istmeño.

“Fue un comienzo muy bueno, me alegro por eso, me alegro porque venía trabajando durante la semana. Entré de cambio, y entré con todo”, dijo Prado al terminar el partido.

¡PRIMER BATALLA GANADA💪🏼!



Nos vemos mañana nuevamente a las 7️⃣pm, en el 🏟️Rommel Fernández, para el partido de #PanamáSub17🇵🇦 🆚 Aruba🇦🇼.

“Somos muy buenos jugadores y damos el 100% por el país. No me preocupaba salir de cambio, de titular, siempre me mentalizaba en salir a ganar”, añadió.

Prado lideró un ataque contundente en el que participaron Gerson Gordón (7’), Estevis López (17’), Joseph Pacheco (45’), Abraham Altamirano (45+1’) y Adrián Olivardía (82’).

“El ‘profe’ (Leonardo Pipino) siempre nos apoya. La verdad, siempre nos da esa confianza, nos da motivación, nos concentra, nos dice las cosas que tenemos que hacer y ya las tenemos claras. Desde un principio él siempre nos mete en la mente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ir a hacer y salimos a ganar”, manifestó Prado, quien destacó la actuación de sus compañeros.

¡MUCHAS FUERZAS CATUY❤️💪🏼!



Mikel Prado, anotador de 3️⃣ goles esta noche en el partido de #PanamáSub17🇵🇦 vs Granada🇬🇩, le obsequió su balón del Hat-Trick firmado por todos sus compañeros a Ezequiel Catuy.



¡Todos estamos contigo Catuy!

“Somos chicos que jugamos con garra, siempre por el país. Jugamos porque nos escogieron, jugamos por nuestras familias, jugamos por un futuro mejor”, añadió.

Más allá del marcador y de los tres puntos, esta fue una victoria agridulce para el conjunto nacional por la grave lesión que sufrió el volante Ezequiel Catuy.

“Es una victoria muy agridulce por lo que le pasó a Catuy. Estoy aquí para él y le envío mucho apoyo”, expresó López, quien también se hizo presente en el marcador.

¡VICTORIA 🇵🇦🔥!



Nuestra #PanamáSub17🇵🇦 gana con contundencia en su debut en el Clasificatorio Sub17 de CONCACAF ante Granada 🇬🇩. ¡A seguir 🔥🙌🏼!



🇵🇦8-0🇬🇩

⚽️ Gordón

⚽️ López

⚽️⚽️⚽️ Prado

⚽️ Pacheco

⚽️ Altamirano

⚽️ Olivardía



🏟️ Rommel Fernández

“Ganamos, pero la misión es Catar y faltan dos partidos, en los que tenemos que sacar los tres puntos.

Ahora, La Rojita se prepara para enfrentarse hoy a Aruba, en el coloso de Juan Díaz, a partir de las 7:00 p.m.