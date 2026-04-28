Militao se perderá el Mundial luego de operación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Eder Militao fue operado con éxito de una rotura en el bíceps femoral izquierdo, según informó el Real Madrid.

El brasileño Eder Militao, defensa central del Real Madrid, ha sido operado este martes “con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó el club blanco en un comunicado.

El Real Madrid precisa que la operación la ha llevado a cabo el finlandés Lasse Lempainen bajo la supervisión de los servicios médicos del club y comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación.

🚨 Éder Militão will be OUT of World Cup 2026, confirmed. ❌🏆



Brazil lose their defender after Real Madrid staff verdict now made official.



Militão will undergo surgery today in Finland,

as @cahemota confirms — out for the Seleção.



Real Madrid expect Éder back in October. ✨ pic.twitter.com/OHlgEEvcZb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

Militao, de 28 años y que tuvo que retirarse en el partido ante el Alavés por unas molestias en el isquio, finalmente ha tenido que operarse en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es su tercera intervención quirúrgica en cuatro años.

Se trata de un nuevo contratiempo de importancia para el internacional brasileño, que se perderá la posibilidad de estar con la selección brasileña que dirige el italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y no volverá a la acción hasta la próxima temporada.

El brasileño, que estuvo cerca de cuatro meses de baja por el problema sufrido en diciembre ante el Celta -reapareció el 4 de abril en Mallorca-, volvió a lesionarse en la primera mitad del partido frente al Alavés de la trigésima tercera jornada y tuvo que ser reemplazado por el alemán Antonio Rüdiger.