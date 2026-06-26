Miller y Thomas Rodríguez aseguran que Panamá buscará cerrar con buen fútbol ante Inglaterra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja se mide a Inglaterra tras dos derrotas en el grupo L. Christiansen y sus jugadores buscan cerrar con un buen resultado en Nueva York.

La selección de Panamá realizó su último entrenamiento de cara al partido de este viernes ante Inglaterra, correspondiente a la tercera y última jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York a las 4:00 p.m.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen llega a este compromiso tras caer en sus dos primeras presentaciones ante Ghana y Croacia, ambas por marcador de 1-0, en partidos donde mostró pasajes de buen fútbol pero sin poder sumar puntos.

“Sabemos lo que es Inglaterra, lo que propone. Estamos estudiando de qué manera exponer nuestro fútbol para sacarle provecho. Creo que el orden será fundamental”, dijo Miller, quien subrayó la necesidad de sostener la solidez defensiva ante un rival de alto nivel; de igual forma aseguró estar listo.

¡Último entrenamiento 👊🏼!



Última sesión de entrenamiento⚽️ completada antes de medirnos a Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.#MareaQueLate pic.twitter.com/LEPMqvvi60 — FEPAFUT (@fepafut) June 26, 2026

“Estoy preparado, si me toca daré lo mejor por el país. El desempeño que hemos tenido ha sido primordial y tenemos que mantener esa base para evitar eso, que nos anoten, y lograr todo lo que queremos: anotar un gol”, agregó.

Inglaterra, por su parte, afronta el encuentro con cuatro unidades, luego de vencer 4-2 a Croacia y empatar sin goles ante Ghana, lo que la coloca en una posición favorable dentro del grupo.

“Un sueño que en lo personal era muy importante, la posibilidad de jugar un Mundial mayor. Para cualquier futbolista es el anhelo más grande. El pueblo panameño debe seguir apoyando a su selección. El apoyo se ha sentido aquí, como en Panamá“, manifestó Thomas Rodríguez, quien hizo su debut ante el onceno croata.

“El equipo ha estado haciendo un excelente Mundial, los resultados no se han dado. Viene un partido complicado, pero no imposible. De la manera que hemos jugado podemos hacer las cosas de la mejor manera. El fútbol es así, es importante seguir con ese fútbol dinámico y táctico”, concluyó.