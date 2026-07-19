Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Argentina y España protagonizan este domingo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un esperado enfrentamiento que se disputará en el MetLife Stadium a partir de las 2:00 p.m. (hora de Panamá), con dos selecciones que llegan tras firmar campañas sólidas y cargadas de fútbol.

La selección argentina buscará su cuarta estrella tras consagrarse previamente en 1978, 1986 y 2022, apoyada en el liderazgo de Lionel Messi, quien además pelea por el título de goleador del torneo.

Por su parte, España intentará sumar su segundo título mundial, luego del conseguido en Sudáfrica 2010, con una generación que ha mostrado equilibrio y solidez a lo largo del campeonato.