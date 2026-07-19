Panamá, 19 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 19 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial

    Guillermo Pineda G. / Humberto Cornejo
    19 jul 2026 - 05:56 PM
    Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial
    Ambiente espectacular en el MetLife Stadium, que luce completamente lleno para la gran final del Mundial 2026. Foto: Guillermo Pineda G.

    Argentina y España protagonizan este domingo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un esperado enfrentamiento que se disputará en el MetLife Stadium a partir de las 2:00 p.m. (hora de Panamá), con dos selecciones que llegan tras firmar campañas sólidas y cargadas de fútbol.

    La selección argentina buscará su cuarta estrella tras consagrarse previamente en 1978, 1986 y 2022, apoyada en el liderazgo de Lionel Messi, quien además pelea por el título de goleador del torneo.

    Por su parte, España intentará sumar su segundo título mundial, luego del conseguido en Sudáfrica 2010, con una generación que ha mostrado equilibrio y solidez a lo largo del campeonato.

    Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial
    Lionel Messi y la selección de Argentina a su llegada al estadio para disputar la gran final del Mundial 2026. EFE
    Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial
    Post Malone y Swea Lee en la ceremonia del Mundial. EFE
    Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial
    Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA expuesto en Grand Central Terminal. Foto: Cortesía/FIFA

    Argentina llega a la final del Mundial 2026 con la ambición de conquistar su cuarta estrella, respaldada por una rica historia en instancias decisivas tras coronarse en 1978, 1986 y 2022. Enfrente tendrá a España, que presume una efectividad perfecta en finales, ya que en su única aparición en 2010 logró levantar el título, por lo que ahora buscará sumar su segundo campeonato del mundo.

    Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial
    El cantante estadounidense Post Malone. EFE/ Marta Pérez

    El espectáculo previo a la final del Mundial de Fútbol 2026 contó con una variada puesta en escena, en la que figuras internacionales como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed fueron los encargados de encender el ambiente antes del inicio del partido entre Argentina y España.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: Mundial 2026FútbolFIFAFepafut