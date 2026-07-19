Minuto a Minuto: Argentina y España disputan la gran final del Mundial
Argentina y España protagonizan este domingo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un esperado enfrentamiento que se disputará en el MetLife Stadium a partir de las 2:00 p.m. (hora de Panamá), con dos selecciones que llegan tras firmar campañas sólidas y cargadas de fútbol.
La selección argentina buscará su cuarta estrella tras consagrarse previamente en 1978, 1986 y 2022, apoyada en el liderazgo de Lionel Messi, quien además pelea por el título de goleador del torneo.
Por su parte, España intentará sumar su segundo título mundial, luego del conseguido en Sudáfrica 2010, con una generación que ha mostrado equilibrio y solidez a lo largo del campeonato.
Argentina llega a la final del Mundial 2026 con la ambición de conquistar su cuarta estrella, respaldada por una rica historia en instancias decisivas tras coronarse en 1978, 1986 y 2022. Enfrente tendrá a España, que presume una efectividad perfecta en finales, ya que en su única aparición en 2010 logró levantar el título, por lo que ahora buscará sumar su segundo campeonato del mundo.
The defending Champions & the challengers. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NzuPaVmxM2— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
El espectáculo previo a la final del Mundial de Fútbol 2026 contó con una variada puesta en escena, en la que figuras internacionales como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed fueron los encargados de encender el ambiente antes del inicio del partido entre Argentina y España.