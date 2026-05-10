Minuto a minuto: Barcelona busca coronarse campeón español ante el Real Madrid en El Clásico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El campeón de la liga española podría decidirse esta tarde en el Spotify Camp Nou, donde el FC Barcelona intentará asegurar su segundo título liguero consecutivo cuando reciba a un Real Madrid envuelto en crisis.

Los azulgranas dirigidos por Hansi Flick solo necesitan un punto para coronarse campeones, un logro que seguramente tendrá un significado adicional si lo logran frente a sus acérrimos rivales blancos.

Luego del incidente durante la semana entre compañeros de equipo en el camerino merengue, el entrenador Álvaro Arbeloa buscará calmar el ambiente interno en el club aguándole la fiesta a los culés en su casa.

Minuto 5′ Barcelona 0 - 0 Real Madrid Fermín intenta encontrar a Rashford con un pase dentro del área pero la defensa del Real Madrid reacciona y hay saque de banda para el Barcelona.

Minuto 9′ Barcelona 1 - 0 Real Madrid ¡GOL DEL FC BARCELONA! Rashford anota de tiro libre luego de una falta cometida por Antonio Rüdiger tropezando al rival.

Minuto 3′ Barcelona 0 - 0 Real Madrid Marcus Rashford lanza un centro al área del arquero merengue, pero no encuentra receptor y habrá saque de arco.

Minuto 1′ Barcelona 0 - 0 Real Madrid Comienza la acción entre el FC Barcelona y el Real Madrid desde el Spotify Camp Nou.