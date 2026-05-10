Minuto a minuto: Barcelona busca coronarse campeón español ante el Real Madrid en El Clásico
El campeón de la liga española podría decidirse esta tarde en el Spotify Camp Nou, donde el FC Barcelona intentará asegurar su segundo título liguero consecutivo cuando reciba a un Real Madrid envuelto en crisis.
Los azulgranas dirigidos por Hansi Flick solo necesitan un punto para coronarse campeones, un logro que seguramente tendrá un significado adicional si lo logran frente a sus acérrimos rivales blancos.
Luego del incidente durante la semana entre compañeros de equipo en el camerino merengue, el entrenador Álvaro Arbeloa buscará calmar el ambiente interno en el club aguándole la fiesta a los culés en su casa.
Todo listo para la acción en el Camp Nou, las alineaciones para ambos equipos:
𝑭𝑶𝑹𝑪̧𝑨 𝑩𝑨𝑹𝑪̧𝑨! pic.twitter.com/PEczRtyd2E— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026
FC Barcelona: Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Ferran, Pedri, Rashford, Fermín, Gerard Martín, Olmo, Eric
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #ElClásico pic.twitter.com/xVGTY5x2HL— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Hujsen, Fran García, Camavinga, Tchouamení, Bellingham, Brahim, Gonzalo, Vinícius Jr.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
🆚 @FCBarcelona_es
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