Minuto a minuto: Barcelona busca la heroica ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Camp Nou albergará esta noche un nuevo capítulo en la rivalidad entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Es un partido que promete acción, ya que los blaugranas tendrán que jugarse la vida si quieren darle vuelta al 4-0 que sufrieron en la ida de la semifinal de la Copa del Rey.

Robert Lewandowski y Frenkie de Jong se perderán el juego, en el que el Barça intentará repetir la gesta de remontar una eliminatoria tras estar abajo por cuatro goles: ya lo logró en 2017 contra el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League.

El ganador de la llave disputará la final en el estadio de La Cartuja de Sevilla el 18 de abril, contra el clasificado entre el Athletic Club y la Real Sociedad (0-1 en la ida), que se enfrentarán este miércoles.

Fermín lanza otro tiro de esquina luego de un disparo errado de Pedri, pero la defensa colchonera despeja el balón. FC Barcelona 0-0 Atlético de Madrid.

Tiro de esquina para el Barça en los primeros minutos del juego. FC Barcelona 0-0 Atlético de Madrid.