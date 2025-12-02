Minuto a minuto: Barcelona vs. Atlético Madrid en vivo desde el Camp Nou

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El FC Barcelona y Atlético Madrid adelantan el encuentro de la jornada 19 de la temporada 2025-2026 de LaLiga este martes y miden fuerzas en el Camp Nou.

Los culés son líderes del campeonato español con 34 puntos, tres de ventaja respecto a los colchoneros.

Disfruta el relato en vivo de un partidazo del fútbol español:

Superado el cuarto de hora en el Camp Nou. Al campo de juego Alexander Sorloth y Thiago Almada por Giuliano Simeone y Alex Baena. Ya son cuatro cambios de Simeone, ninguno de Flick en 63 minutos de juego.

Ya está en marcha la segunda parte. Diego Pablo Simeone hizo ingresar a Connor Callagher por Nico González.

De Burgos Bengoetxea suena su silbato y termina una primera mitad apasionante en el Camp Nou. El Atleti se adelantó con una recuperación en campo propio y tras la rápida transición, Baena definió sobre los 19 minutos. Raphinha encontró la igualdad siete minutos después tras sacarse a Jan Oblak.

Ha sido amonestado Gerard Martí tras una entrada durísima sobre Giuliano Simeone.

Minuto 45 y se agregan 4 minutos de reposición en el Camp Nou.

De Burgos Bengoetxea le muestra al minuto 41 la tarjeta amarilla a Alex Baena. Ha chocado fuertemente con Pau Cubarsí y sin disputa del balón.

Ha tapado Jan Oblak casi sobre la línea el brutal cabezazo de Lewandowski contra el suelo. Sigue acechando el Barcelona en 38 minutos de juego.

Ha fallado Robert Lewandowski y sigue empatado el partido en 37 minutos en el Camp Nou. Le pegó muy abajo y la pelota se fue a la tribuna.

De Burgos Bengoetxea sanciona penal de Barrios sobre Dani Olmo en el área del Atlético de Madrid.

Raphinha, el mejor futbolista en la primera media hora de partido en el Camp Nou.

GOOOOOL DEL BARÇA. El partido se ha empatado al minuto 26. Raphinha se sacó a Oblak y remató con portería vacía para el 1-1 en el Camp Nou.

Se salva el Atlético. Jugada individual de Lamine Yamal que termina en un centro de Jules Kounde. La pelota se paseó en el área de Oblak y nadie remato. En 23 minutos lo ganan los colchoneros 0-1.

Reacción culé con una internada de Alejandro Balde en el área rojinegra pero sin éxito. Se atrincheran los colchoneros, al mismo tiempo que se vuelve más físico el partido.

Es gol del Atlético de Madrid. Ha sido validado en el VAR el gol de Baena y el Atleti ha tomado la ventaja sobre los 19 minutos. Otra vez es exhibida la adelantada defensa blaugrana. Sutil definición de Baena tras la floja cobertura de Eric García y la salida sin éxito de Joan García.

Es anulado el gol del Atlético de Madrid por parte del segundo asistente. Alex Baena estaba en posición adelanta tras una vertical jugada.

GOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID SOBRE EL MINUTO 19.

Se acabó el partido de Cardoso a los 14 minutos y entra a la cancha Koke, quien de inmediato le colocan la cinta de capitán del Atlético de Madrid.

Sobre el minuto 9, Raphinha saca el primer remate dle partido. Se fue por encima de la portería de Jan Oblak.

Detenidas las acciones debido a un golpe que ha sufrido Johnny Cardoso en un cruce con Dani Olmo. El español piso al estadounidense.

El árbitro es el veterano Ricardo de Burgos Bengoetxea del comité vasco.

Se cumplen los primeros cinco minutos de juego y por ahora la posesión es de los locales.

La entrada del centrocampista Pedri como titular es la principal novedad en el once del Barcelona.