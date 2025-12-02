Minuto a minuto: Barcelona vs. Atlético Madrid en vivo desde el Camp Nou
El FC Barcelona y Atlético Madrid adelantan el encuentro de la jornada 19 de la temporada 2025-2026 de LaLiga este martes y miden fuerzas en el Camp Nou.
Los culés son líderes del campeonato español con 34 puntos, tres de ventaja respecto a los colchoneros.
Disfruta el relato en vivo de un partidazo del fútbol español:
Ambos equipos forman con la siguientes alineaciones:
Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#BarçaAtleti
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Cardoso, Nico González; Baena y Julián Alvarez.
XI.