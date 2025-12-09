Minuto a Minuto: Barcelona vs. Eintracht Fráncfort

El Barcelona introducirá tres novedades en su once titular para el duelo de este martes ante el Eintracht Frankfurt por la Liga de Campeones.

Hansi Flick apuesta por Fermín López, Robert Lewandowski y Raphinha como titulares, en un ajuste ofensivo clave para el compromiso en el Camp Nou.

Minuto 1- Barcelona 0-0 Eintracht Frankfurt

El italiano Davide Massa, de 44 años y que cuenta con la internacionalidad desde el 2014, será el encargado de dirigir el Barça-Eintracht. En el VAR contará con la ayuda de su compatriota Marco Di Bello.

Robert Lewandowski juega contra una de sus víctimas predilectas: ha marcado 15 goles en sus últimas 15 titularidades contra el Eintracht de Frankfurt