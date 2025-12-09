Liga de Campeones
Minuto a Minuto: Barcelona vs. Eintracht Fráncfort
09 dic 2025 - 07:52 PM
El Barcelona introducirá tres novedades en su once titular para el duelo de este martes ante el Eintracht Frankfurt por la Liga de Campeones.
Hansi Flick apuesta por Fermín López, Robert Lewandowski y Raphinha como titulares, en un ajuste ofensivo clave para el compromiso en el Camp Nou.
Minuto 1- Barcelona 0-0 Eintracht Frankfurt
On a mission. pic.twitter.com/A70lFesVzx— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2025