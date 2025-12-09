Panamá, 09 de diciembre del 2025

    Liga de Campeones

    Minuto a Minuto: Barcelona vs. Eintracht Fráncfort

    Humberto Cornejo
    09 dic 2025 - 07:52 PM
    El delantero brasilero del Barcelona Raphinha en el estadio Camp Nou. EFE

    El Barcelona introducirá tres novedades en su once titular para el duelo de este martes ante el Eintracht Frankfurt por la Liga de Campeones.

    Hansi Flick apuesta por Fermín López, Robert Lewandowski y Raphinha como titulares, en un ajuste ofensivo clave para el compromiso en el Camp Nou.

    Minuto 1- Barcelona 0-0 Eintracht Frankfurt

    El italiano Davide Massa, de 44 años y que cuenta con la internacionalidad desde el 2014, será el encargado de dirigir el Barça-Eintracht. En el VAR contará con la ayuda de su compatriota Marco Di Bello.

    Robert Lewandowski juega contra una de sus víctimas predilectas: ha marcado 15 goles en sus últimas 15 titularidades contra el Eintracht de Frankfurt

    Alineaciones confirmadas

    Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.

    Eintracht Fráncfort: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze; Knauff.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    TEMAS: Barcelona FCEintracht FráncfortLiga de CampeonesUEFA

