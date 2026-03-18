Minuto a minuto: Barcelona vs. Newcastle

El Barcelona busca asegurar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones este miércoles, cuando reciba al Newcastle en el Camp Nou tras el empate 1-1 en la ida.
Eric García, Fermín López y Lamine Yamal regresan a la titularidad, reemplazando a Xavi Espinosa, Dani Olmo y Roony Bardghji, en una alineación que apunta a imponer el ritmo y asegurar el resultado que les permita avanzar en la competición.
Minuto 60-Barcelona 6-2 Newcastle
No hay sexto gol malo. Lewandowski demuestra su calidad y aprovecha gran asistencia de Yamal.
Minuto 55-Barcelona 5-2 Newcastle
En una noche mágica en el Camp Nou, el Barcelona golea. Lewandowski aprovecha su altura para cabecear y anotar el quinto gol de la noche.
Minuto 51-Barcelona 4-2 Newcastle
Fermín no perdona y anota el cuarto gol del partido. El joven atacante logró quitarse a los defensores y con una gran definición dice presente en el marcador.
Minuto 46-Barcelona 3-2 Newcastle
Inició la segunda parte del encuentro. El Barcelona está a 45 minutos de clasificar.
Medio tiempo-Barcelona 3-2 Newcastle
Terminan las acciones del primer tiempo. El Barcelona está más cerca de la clasificación.
Minuto 45+7-Barcelona 3-2 Newcastle
Lamine Yamal marcó desde el punto penal el tercer gol del partido. El Barcelona retoma la venta por tercera ocasión y tiene el boleto a la siguiente ronda.
Minuto 45+5-Barcelona 2-2 Newcastle
Jugada polémica en el cierre de la primera parte. El árbitro observa el VAR y decreta penal sobre Raphinha.
Minuto 43-Barcelona 2-2 Newcastle
Se salva el Newcastle. Por poco el Barcelona anota el tercero, en el cierre del primer tiempo.
Minuto 40-Barcelona 2-2 Newcastle
Robert Lewandowski falló en una oportunidad clara de gol. El polaco no pudo contra la salida de Ramsdale.
Minuto 32-Barcelona 2-2 Newcastle
El línea canta un fuera de lugar en una jugada que Joan García salva al Barcelona. No pueden con la velocidad de los ingleses.
Minuto 28-Barcelona 2-2 Newcastle
Elagan aparece para marcar su segundo gol del partido. Otra jugada rápida del conjunto inglés.
Minuto 21-Barcelona 2-1 Newcastle
La presión alta del Barcelona sofoca al Newcastle. Ganan un tiro de esquina.
Se prepara el primer cambio del encuentro, salió Eric García y entra Ronald Araujo.
Minuto 18-Barcelona 2-1 Newcastle
El conjunto catalán retoma la ventaja de la eliminatoria. Marc Bernal se encuentra con una balón dentro del área y solo tiene que colocarla a las redes.
Minuto 14-Barcelona 1-1 Newcastle
Golazo del Newcastle. Se empatan las acciones con una buena jugada en conjunto. Anthony Elanga con una excelente definición.
Minuto 8-Barcelona 1-0 Newcastle
El Barcelona va con todo en el arranque del partido. En esta ocasión Ramsdale salva al Newcastle.
Minuto 6-Barcelona 1-0 Newcastle
Raphinha abre el marcador con una buena definición. El Barcelona está clasificando.
Minuto 1-Barcelona 0-0 Newcastle
Arrancó el partido en el Camp Nou.