Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Minuto a minuto: Barcelona vs. Newcastle

    Humberto Cornejo
    18 mar 2026 - 05:50 PM
    Minuto a minuto: Barcelona vs. Newcastle
    El delantero del Barcelona Raphinha (d), celebra su gol contra el Newcastle,. EFE/ Alejandro García

    El Barcelona busca asegurar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones este miércoles, cuando reciba al Newcastle en el Camp Nou tras el empate 1-1 en la ida.

    Eric García, Fermín López y Lamine Yamal regresan a la titularidad, reemplazando a Xavi Espinosa, Dani Olmo y Roony Bardghji, en una alineación que apunta a imponer el ritmo y asegurar el resultado que les permita avanzar en la competición.

    Minuto 60-Barcelona 6-2 Newcastle

    No hay sexto gol malo. Lewandowski demuestra su calidad y aprovecha gran asistencia de Yamal.

    Minuto 55-Barcelona 5-2 Newcastle

    En una noche mágica en el Camp Nou, el Barcelona golea. Lewandowski aprovecha su altura para cabecear y anotar el quinto gol de la noche.

    Minuto 51-Barcelona 4-2 Newcastle

    Fermín no perdona y anota el cuarto gol del partido. El joven atacante logró quitarse a los defensores y con una gran definición dice presente en el marcador.

    Minuto 46-Barcelona 3-2 Newcastle

    Inició la segunda parte del encuentro. El Barcelona está a 45 minutos de clasificar.

    Medio tiempo-Barcelona 3-2 Newcastle

    Terminan las acciones del primer tiempo. El Barcelona está más cerca de la clasificación.

    Minuto 45+7-Barcelona 3-2 Newcastle

    Lamine Yamal marcó desde el punto penal el tercer gol del partido. El Barcelona retoma la venta por tercera ocasión y tiene el boleto a la siguiente ronda.

    Minuto 45+5-Barcelona 2-2 Newcastle

    Jugada polémica en el cierre de la primera parte. El árbitro observa el VAR y decreta penal sobre Raphinha.

    Minuto 43-Barcelona 2-2 Newcastle

    Se salva el Newcastle. Por poco el Barcelona anota el tercero, en el cierre del primer tiempo.

    Minuto 40-Barcelona 2-2 Newcastle

    Robert Lewandowski falló en una oportunidad clara de gol. El polaco no pudo contra la salida de Ramsdale.

    Minuto 32-Barcelona 2-2 Newcastle

    El línea canta un fuera de lugar en una jugada que Joan García salva al Barcelona. No pueden con la velocidad de los ingleses.

    Minuto 28-Barcelona 2-2 Newcastle

    Elagan aparece para marcar su segundo gol del partido. Otra jugada rápida del conjunto inglés.

    Minuto 21-Barcelona 2-1 Newcastle

    La presión alta del Barcelona sofoca al Newcastle. Ganan un tiro de esquina.

    Se prepara el primer cambio del encuentro, salió Eric García y entra Ronald Araujo.

    Minuto 18-Barcelona 2-1 Newcastle

    El conjunto catalán retoma la ventaja de la eliminatoria. Marc Bernal se encuentra con una balón dentro del área y solo tiene que colocarla a las redes.

    Minuto 14-Barcelona 1-1 Newcastle

    Golazo del Newcastle. Se empatan las acciones con una buena jugada en conjunto. Anthony Elanga con una excelente definición.

    Minuto 8-Barcelona 1-0 Newcastle

    El Barcelona va con todo en el arranque del partido. En esta ocasión Ramsdale salva al Newcastle.

    Minuto 6-Barcelona 1-0 Newcastle

    Raphinha abre el marcador con una buena definición. El Barcelona está clasificando.

    Minuto 1-Barcelona 0-0 Newcastle

    Arrancó el partido en el Camp Nou.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: FútbolBarcelona FCNewcastleLiga de Campeones

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