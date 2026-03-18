Minuto a minuto: Barcelona vs. Newcastle

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Barcelona busca asegurar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones este miércoles, cuando reciba al Newcastle en el Camp Nou tras el empate 1-1 en la ida.

Eric García, Fermín López y Lamine Yamal regresan a la titularidad, reemplazando a Xavi Espinosa, Dani Olmo y Roony Bardghji, en una alineación que apunta a imponer el ritmo y asegurar el resultado que les permita avanzar en la competición.

Minuto 60-Barcelona 6-2 Newcastle

No hay sexto gol malo. Lewandowski demuestra su calidad y aprovecha gran asistencia de Yamal.

Minuto 55-Barcelona 5-2 Newcastle En una noche mágica en el Camp Nou, el Barcelona golea. Lewandowski aprovecha su altura para cabecear y anotar el quinto gol de la noche.

Minuto 51-Barcelona 4-2 Newcastle Fermín no perdona y anota el cuarto gol del partido. El joven atacante logró quitarse a los defensores y con una gran definición dice presente en el marcador.

Minuto 46-Barcelona 3-2 Newcastle Inició la segunda parte del encuentro. El Barcelona está a 45 minutos de clasificar.

Medio tiempo-Barcelona 3-2 Newcastle Terminan las acciones del primer tiempo. El Barcelona está más cerca de la clasificación.

Minuto 45+7-Barcelona 3-2 Newcastle Lamine Yamal marcó desde el punto penal el tercer gol del partido. El Barcelona retoma la venta por tercera ocasión y tiene el boleto a la siguiente ronda.

Minuto 45+5-Barcelona 2-2 Newcastle Jugada polémica en el cierre de la primera parte. El árbitro observa el VAR y decreta penal sobre Raphinha.

Minuto 43-Barcelona 2-2 Newcastle Se salva el Newcastle. Por poco el Barcelona anota el tercero, en el cierre del primer tiempo.

Minuto 40-Barcelona 2-2 Newcastle Robert Lewandowski falló en una oportunidad clara de gol. El polaco no pudo contra la salida de Ramsdale.

Minuto 32-Barcelona 2-2 Newcastle El línea canta un fuera de lugar en una jugada que Joan García salva al Barcelona. No pueden con la velocidad de los ingleses.

Minuto 28-Barcelona 2-2 Newcastle Elagan aparece para marcar su segundo gol del partido. Otra jugada rápida del conjunto inglés.

Minuto 21-Barcelona 2-1 Newcastle La presión alta del Barcelona sofoca al Newcastle. Ganan un tiro de esquina. Se prepara el primer cambio del encuentro, salió Eric García y entra Ronald Araujo.

Minuto 18-Barcelona 2-1 Newcastle El conjunto catalán retoma la ventaja de la eliminatoria. Marc Bernal se encuentra con una balón dentro del área y solo tiene que colocarla a las redes.

Minuto 14-Barcelona 1-1 Newcastle Golazo del Newcastle. Se empatan las acciones con una buena jugada en conjunto. Anthony Elanga con una excelente definición.

Minuto 8-Barcelona 1-0 Newcastle El Barcelona va con todo en el arranque del partido. En esta ocasión Ramsdale salva al Newcastle.

Minuto 6-Barcelona 1-0 Newcastle Raphinha abre el marcador con una buena definición. El Barcelona está clasificando.