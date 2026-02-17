Minuto a minuto: Benfica vs. Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia

20 días después de un duelo para la historia, los caminos se vuelven a cruzar para el Benfica y el Real Madrid. El club luso, dirigido por José Mourinho, y el blanco, bajo las riendas de Álvaro Arbeloa, se enfrentarán en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League desde el Estádio da Luz de Lisboa.

El Benfica intentará sacar una victoria de local que le dé respiro y le permita poner un pie en octavos de final. El Real Madrid, por su parte, intentará sanar esa herida y el sabor amargo que le dejó ese partido de fase de liga y demostrar por qué es el máximo ganador de este certamen.

De lo que no hay duda alguna es que este será otro partidazo que marque un antes y un después en esta temporada del certamen continental más importante del viejo continente.

MINUTO 45 - BEN 0-0 RM - Esta vez remata Arda Güler y por milimetros logra desviar Trubin. El Real Madrid juega mejor y merece abrir el marcador, pero poco a poco Trubin se vuelve a convertir en figura.

MINUTO 44 - BEN 0-0 RM - Otra chance del siempre peligroso Kylian Mbappé a quemarropa, y esta vez desvía Trubin. En la secuela, el Benfica concede el tiro de esquina.

MINUTO 43 - BEN 0-0 RM - Otra vez avisa Mbappé, esta vez por medio de un pase de Vinícius.

MINUTO 39 - BEN 0-0 RM - Federico Valverde lanza un centro desde el costado derecho a Kylian Mbappé, cuyo remate sale desviado.

MINUTO 35 - BEN 0-0 RM - En un primer tiempo con muy poca acción y pocas chances, Arda Güler y Camavinga han sido sin dudas el motor del Real Madrid, que poco a poco se ha ido acoplando en el terreno de juego.

MINUTO 30 - BEN 0-0 RM - Después del primer tercio del partido, la acción sigue igualada sin goles. Benfica intenta, pero no es claro. El Real Madrid espera y juega al contragolpe, pero tampoco logra atacar con claridad.

MINUTO 26 - BEN 0-0 RM - Mbappé intenta desde fuera del área, pero su disparo pasa por encima del travesaño.

MINUTO 24 - BEN 0-0 RM - ¡Benfica con su chance más clara del partido! Aursnes remata desde fuera del área, pero los reflejos de Courtois fueron mejores para detener el disparo.

MINUTO 23 - BEN 0-0 RM - Benfica se anima a intentar pero sigue sin llegar con claridad, a pesar de errores y dudas en defensa demostradas por parte del conjunto blanco que hoy juega de azul.

MINUTO 19 - BEN 0-0 RM - ¡La tuvo el Real Madrid! Vinícius Júnior con su primera intervención del partido, recibe el centro desde el costado derecho, pero su remate roza el palo izquierdo.

MINUTO 17 - BEN 0-0 RM - Arda Güler intenta sorprender con un remata de media distancia, pero Anatoliy Trubin estuvo atento y lo controló a dos tiempos.

MINUTO 16 - BEN 0-0 RM - El resultado del tiro de esquina son dos remates directos a las manos del arquero belga Del Real Madrid, Thibaut Courtois. Por ahora, de cuatro intentos, dos han sido al arco por parte del Benfica. El Real Madrid, por su parte, solo tuvo aquella de Mbappé.

MINUTO 14 - BEN 0-0 RM - Después de minutos consecutivos con posesión del balón por parte Del Real Madrid, el Benfica retoma la posesión, intentando generar por los costados. Si bien sigue sin llegar con claridad, el equipo portugués es premiado con un tiro de esquina.

MINUTO 12 - BEN 0-0 RM - El Benfica se muestra ordenado en defensa, mientras el Real Madrid sigue acomodándose con la posesión de la pelota. Por ahora no pasa nada en el Estádio da Luz. Con equipos de este nivel de calidad, eso puede cambiar rápidamente.

MINUTO 9 - BEN 0-0 RM - Primera llegada del Real Madrid. Centro de Camavinga a las piernas de Kylian Mbappé, quien remata directo a las manos del arquero.

MINUTO 8 - BEN 0-0 RM - El Real Madrid empieza a circular el balón, poco a poco acentuándose en el terreno de juego, mientras busca algún espacio que pueda dejar la defensa lusa.

MINUTO 6 - BEN 0-0 RM - El Benfica sigue intentando acercarse al arco protegido por Thibaut Courtois pero no logra llegar con claridad.

MINUTO 4 - BEN 0-0 RM - Benfica sale a proponer y a controlar la posesión del balón, mientras el Madrid espera. Rudiger logra despejar un centro venenoso dentro del área chica. Los españoles no logran salir de su propio arco.

MINUTO 2 - BEN 0-0 RM - Remate del Benfica que sale desviado.

¡Rueda el balón en el Estádio da Luz! Arranca Benfica vs. Real Madrid.

¡Suena el himno de la UEFA Champions League!