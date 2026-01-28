Minuto a Minuto: Benfica vs. Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid buscará asegurar su clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Real Madrid visitará el estadio Da Luz de Lisboa para enfrentar al Benfica en la octava fecha de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026.

Con la clasificación a los octavos de final al alcance de la mano, el equipo de Madrid, ubicado en el tercer lugar del grupo, buscará una victoria vital para asegurar su pase directo.

Por otro lado, el Benfica, en el 29° puesto, luchará por hacerse fuerte en casa y meterse en la zona de playoffs, en un grupo extremadamente parejo donde los primeros 13 equipos están separados por solo tres puntos.

Minuto 5-Benfica 0-0 Real Madrid

Benfica sorprende con una presión alta que obliga al Madrid a jugar rápido.

Minuto 3-Benfica 0-0 Real Madrid

Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Minuto 1-Benfica 0-0 Real Madrid

Inició el partido en el estadio Da Luz de Lisboa.