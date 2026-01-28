Minuto a Minuto: Benfica vs. Real Madrid

El Real Madrid visitará el estadio Da Luz de Lisboa para enfrentar al Benfica en la octava fecha de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026.
Con la clasificación a los octavos de final al alcance de la mano, el equipo de Madrid, ubicado en el tercer lugar del grupo, buscará una victoria vital para asegurar su pase directo.
Por otro lado, el Benfica, en el 29° puesto, luchará por hacerse fuerte en casa y meterse en la zona de playoffs, en un grupo extremadamente parejo donde los primeros 13 equipos están separados por solo tres puntos.
Minuto 5-Benfica 0-0 Real Madrid
Benfica sorprende con una presión alta que obliga al Madrid a jugar rápido.
Minuto 3-Benfica 0-0 Real Madrid
Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Minuto 1-Benfica 0-0 Real Madrid
Inició el partido en el estadio Da Luz de Lisboa.
O nosso XI 🆚 Real Madrid CF!#SLBRMCF | #UCL pic.twitter.com/4KlEGeCrZa— SL Benfica (@SLBenfica) January 28, 2026
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2026
🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/Kt6reKAAGm