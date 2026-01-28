Panamá, 28 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Liga de Campeones

    Minuto a Minuto: Benfica vs. Real Madrid

    El Real Madrid buscará asegurar su clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

    Humberto Cornejo
    Franco Mastantuono será titular en el partido contra el Benfica. EFE

    El Real Madrid visitará el estadio Da Luz de Lisboa para enfrentar al Benfica en la octava fecha de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026.

    Con la clasificación a los octavos de final al alcance de la mano, el equipo de Madrid, ubicado en el tercer lugar del grupo, buscará una victoria vital para asegurar su pase directo.

    Por otro lado, el Benfica, en el 29° puesto, luchará por hacerse fuerte en casa y meterse en la zona de playoffs, en un grupo extremadamente parejo donde los primeros 13 equipos están separados por solo tres puntos.

    Minuto 5-Benfica 0-0 Real Madrid

    Benfica sorprende con una presión alta que obliga al Madrid a jugar rápido.

    Minuto 3-Benfica 0-0 Real Madrid

    Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

    Minuto 1-Benfica 0-0 Real Madrid

    Inició el partido en el estadio Da Luz de Lisboa.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

