Minuto a minuto: CAI visita al Cartaginés y Saprissa recibe al Motagua por la definición de grupo C

¡Bienvenidos al minuto a minuto del cierre del Grupo C de la Copa Centroamericana 2025!

La tensión está al máximo y esta noche se define todo. Cuatro equipos —Motagua, Saprissa, CAI y Cartaginés— llegan con opciones de clasificar a la siguiente ronda, mientras que Verdes FC ya se despidió sin puntos.

Reportaremos en simultáneo lo que ocurra en los dos estadios donde se juega el destino del grupo:

En Tibás , el Deportivo Saprissa recibe al Motagua en un duelo directo por la cima.

En Cartago, el Club Sport Cartaginés enfrenta al CAI de La Chorrera con la obligación de ganar para mantenerse con vida.

Primeros trazos ofensivos del CAI de La Chorrera: Jair Modelo consigue saque de esquina en el Fello Meza. Sin goles en Cartaginés en 8 minutos de juego.

Buen gesto individual del delantero panameño Gustavo Herrera y hay falta para el Monstruo Morado. Por ahora, Saprissa 0-0 Motagua.

Minutos de posesión y posicionamiento de ambos equipos costarricenses. Esperan hondureños y panameños en los primeros cuatro minutos de partido.

Vladimir Quesada se estrena en el banquillo del Saprissa luego de la derrota que sufrieron la semana pasada en Panamá.

¡INICIA EL PARTIDO! Ya miden fuerzas el Deportivo Saprissa de Costa Rica y el Motagua FC de Honduras.

¡INICIA EL PARTIDO! Ya rueda el balón en el Fello Meza: Juegan el Club Sport Cartaginés y el Club Atlético Independiente de La Chorrera. UN GRAN AMBIENTE EN LA VIEJA METRÓPOLI COSTARRICENSE🔵⚪️



Con fuegos artificiales en el 'Fello' Meza, la afición brumosa calentó el ambiente en el siempre frío Cartago🤩



El dato: Saprissa ha ganado 11 y ha empatado 7 veces en 19 enfrentamientos contra el Motagua.

El dato: Saprissa ha ganado 11 y ha empatado 7 veces en 19 enfrentamientos contra el Motagua.

Justo antes del inicio del partido, repasamos la tabla de posiciones: Motagua 7 puntos CAI de La Chorrera 6 puntos Deportivo Saprissa 6 puntos CS Cartaginés 4 puntos Verdes FC 0 puntos (eliminado).

Ya están por salir los oncenos a ambos campos de juego. Cierre frenético del grupo C.

El CAI debutó en torneos internacionales en 2019 y ese mismo año eliminó al campeón MLS, Toronto FC, en Concachampions. Este será su cuarto partido contra un club costarricense. Los tres previos fueron contra el Deportivo Saprissa (1-0-2).

Saprissa es el club más laureado de Centroamérica con 3 títulos de Concacaf Champions Cup (1993, 1995, 2005). En la pasada Copa Centroamericana 2023, Saprissa quedó eliminado en fase de grupos pese a ser favorito.



¡VAAAAAMOOOOOOOS SAPRISSAAAAAAA! 😈

El Cartaginés es el club más antiguo de Centroamérica, fundado en 1906. En 1994, el equipo brumoso ganó la Copa de Campeones de Concacaf, siendo su mayor logro internacional.

Motagua fue semifinalista de la Copa Centroamericana 2023, donde cayó ante Alajuelense. Su último título internacional fue la Copa Interclubes de la UNCAF en 2007.

Alineación del CAI de La Chorrera: Alex Rodríguez; Marlon Ávila, Sergio Ramírez, Orman Davis, Jair Modelo; Luis García, Héctor Hurtado, Luis Fields, Rafael Águila; Ángel Valverde y Keny Bonilla. A la banca van Abraham Altamirano y Víctor Lipo Ávila.

Panameño titular: Puchulín Serrano será de la partida por el equipo hondureño de Motagua. ¡El XI de Motagua que visita Costa Rica!

Sale la alineación del Club Sport Cartaginés, rival del CAI de La Chorrera. Los elegidos de Andrés Carevic para enfrentar al CAI por la Jornada 5 de la Copa Centroamericana 💙