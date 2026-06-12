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    Fútbol

    Minuto a minuto: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

    Humberto Cornejo
    12 jun 2026 - 07:00 PM
    Minuto a minuto: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
    Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco

    Las selecciones Canadá y Bosnia y Herzegovina protagonizan un enfrentamiento determinante en el grupo B de la Copa Mundial 2026, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en su lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo.

    Minuto 55-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Buchanan, David y Oluwaseyi han sido los mejores futbolistas de Canadá en este partido.

    Minuto 53-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    El guardameta Vasilj ahogó el tiro de gol de de Oluwaseyi. Se mantiene igual el partido.

    Minuto 53-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Se mantiene la misma tónica del primer tiempo. Canadá ataca con todo, pero Bosnia y Herzegovina neutraliza cada llegada.

    Minuto 50-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Millar con una buena salida en ofensiva, pero la entregó mal dentro del área.

    Minuto 46-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Arranca la segunda parte. Bosnia y Herzegovina toma la iniciativa en el ataque, al diferente a la primera mitad del encuentro.

    Medio tiempo-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Termina el primer tiempo del partido. Bosnia y Herzegovina gana con su buena defensa y orden táctico.

    Minuto 45-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Se añaden 4 minutos al primer tiempo. Bosnia y Herzegovina gana con el tanto de Lukic.

    Minuto 39-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Bosnia y Herzegovina hace daño cuando se lo propone con sus contraataques.

    Minuto 35-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Bosnia y Herzegovina ha logrado aguanta el ataque rival, mostrando gran concentración.

    Minuto 30-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Jonatan David no puede contra la marca de Muharemovic y Olueaseyi no logra culminar la jugada frente al marco.

    Minuto 28-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    El conjunto canadiense mantiene el control del balón, pero sin efectividad frente al marco.

    Minuto 21-Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    ¡Gooolll! Lukic abre el marcador del partido. Aprovechó su oportunidad y pone a su equipo arriba en el marcador.

    Minuto 18-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    El onceno rival llega con facilidad hasta el último cuarto del campo, pero no están tomando las mejores decisiones para terminar la jugada.

    Minuto 17-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Koné es el mejor jugado del elenco canadiense en el inicio del partido. El marcado se mantiene igual.

    Minuto 15-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Buena contra de Canadá. La inició Koné y Laryea tiró un buen centro, pero los delanteros no aprovecharon.

    Minuto 14-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    La primera tarjeta del partido fue para Alistair Johnston. El árbitro facundo Tello no dudó sacar la cartulina amarilla.

    Minuto 10-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Canadá controla la esférica y la distribuye por las bandas, pero no logra crear una oportunidad clara.

    Minuto 8-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    El partido se mantiene parejo. La mejor oportunidad la ha tenido el equipo europeo, pero no la pudo concretar.

    Minuto 3-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Tremenda oportunidad se pierde Memic. Estaba solo frente al marco y la desperdició. El encuentro se mantiene sin anotaciones.

    Minuto 1-Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Canadá salió con todo y ganó un tiro de esquina. Este es el primer partido del grupo B de la Copa del Mundo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    TEMAS: FIFAMundial 2026ConcacafFútbol

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