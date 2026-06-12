Fútbol
Minuto a minuto: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
12 jun 2026 - 07:00 PM
Las selecciones Canadá y Bosnia y Herzegovina protagonizan un enfrentamiento determinante en el grupo B de la Copa Mundial 2026, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en su lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo.
🇨🇦🆚🇧🇦 Vrijeme je za početak.— NFS BIH (@NFSBiH) June 12, 2026
Poznat je početni sastav Bosne i Hercegovine za večerašnji susret protiv Kanade u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026.
Sretno, Zmajevi! 🇧🇦#DreamBigDreamBiH pic.twitter.com/z1EHT5zeOF
Today’s starters, presented by @GE_Appliances— CANMNT (@CANMNT_Official) June 12, 2026
🍁 JD and Tani up top
🍁 Max is in goal
🍁 Staqs captains the side
LET’S GO CANADA!#CANMNT #OurGameNow pic.twitter.com/UsbLKh2AVz