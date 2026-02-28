Panamá, 28 de febrero del 2026

    Minuto a minuto: Chiriquí intentará remontar la serie en casa ante Panamá Oeste en la final del Béisbol Juvenil

    Carlos Vidal Endara
    28 feb 2026 - 12:05 AM
    Panamá Oeste lidera 2-0 la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que sigue esta noche en el estadio Kenny Serracín. Foto: Fedebeis

    La serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se traslada hacia el estadio Kenny Serracín de David, donde el Ganado Bravo chiricano buscará regresar a la senda del triunfo contra los Vaqueros de Panamá Oeste.

    La serie va 2-0 a favor de Oeste, luego de ganar los dos primeros partidos en casa en el estadio Mariano Rivera. Sin embargo, la localía le toca ahora a Chiriquí, que intentará enderezar su rumbo luego de dos duras derrotas.

    Oeste amenaza con corredores en segunda y tercera base. 1 out en la alta del segundo episodio.

    Turno para Michael Worthington para empezar la alta de la segunda entrada. Con un batazo hacía el campo corto logra llegar a primera base a pesar de una reacción rápida por la defensa chiricana.

    Luego de cuatro turnos al bate rápidamente culmina la baja del primer episodio. Chiriquí amenazó llegando a tercera base pero no logró entrar en ritmo ofensivo en este inning. Panamá Oeste 0 - 0 Chiriquí.

    Panamá Oeste arranca con el lanzador Abdiel Castillo en el montículo. Joans Montenegro batea por Chiriquí.

    Culmina la alta del primer episodio, Oeste amenazó con abrir el marcador con corredor en tercera pero se mantiene 0-0 el partido.

    El orden de bateo de Panamá Oeste esta noche: Maykel Nieto, Mildner Nieto, Luis Aranda, Luis Atencio, Michael Worthington, Edward Delgado, Juan Caballero, Danel Long y Osvaldo Cuevas.

    Arranca el partido, el abridor para Chiriquí esta noche es Jaffet Flores. Maykel Nieto batea para Oeste.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

    TEMAS: BéisbolCampeonato Nacional de Béisbol JuvenilfedebeisChiriquíPanamá Oeste

