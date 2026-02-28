Minuto a minuto: Chiriquí intentará remontar la serie en casa ante Panamá Oeste en la final del Béisbol Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se traslada hacia el estadio Kenny Serracín de David, donde el Ganado Bravo chiricano buscará regresar a la senda del triunfo contra los Vaqueros de Panamá Oeste.

La serie va 2-0 a favor de Oeste, luego de ganar los dos primeros partidos en casa en el estadio Mariano Rivera. Sin embargo, la localía le toca ahora a Chiriquí, que intentará enderezar su rumbo luego de dos duras derrotas.

Oeste amenaza con corredores en segunda y tercera base. 1 out en la alta del segundo episodio.

Turno para Michael Worthington para empezar la alta de la segunda entrada. Con un batazo hacía el campo corto logra llegar a primera base a pesar de una reacción rápida por la defensa chiricana.

Luego de cuatro turnos al bate rápidamente culmina la baja del primer episodio. Chiriquí amenazó llegando a tercera base pero no logró entrar en ritmo ofensivo en este inning. Panamá Oeste 0 - 0 Chiriquí.

Panamá Oeste arranca con el lanzador Abdiel Castillo en el montículo. Joans Montenegro batea por Chiriquí.

Culmina la alta del primer episodio, Oeste amenazó con abrir el marcador con corredor en tercera pero se mantiene 0-0 el partido.

El orden de bateo de Panamá Oeste esta noche: Maykel Nieto, Mildner Nieto, Luis Aranda, Luis Atencio, Michael Worthington, Edward Delgado, Juan Caballero, Danel Long y Osvaldo Cuevas.