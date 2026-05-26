Minuto a minuto: Christiansen define la lista de Panamá para el Mundial

La expectativa en torno a la selección de Panamá alcanzará su punto máximo este martes, cuando se revele oficialmente la lista de convocados para la Copa Mundial 2026, en el edificio de la Administración del Canal, en una ceremonia que se perfila como un punto de encuentro entre la ilusión, la expectativa y el orgullo de toda una nación que sueña con volver a hacer historia.