Minuto a minuto: Christiansen define la lista de Panamá para el Mundial
El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, ya tiene los 26 elegidos que disputarán la Copa del Mundo, que empieza el próximo 11 de junio.
La escalinatas de la Autoridad del Canal de Panamá fue el escenario para que el técnico de la Sele hiciera el anuncio oficial de los convocados.
La posible convocatoria del joven delantero Kadir Barría se ha convertido en una de las grandes incógnitas en la previa de la lista mundialista de Panamá. Con apenas 18 años y actualmente en el Botafogo, el atacante ha irrumpido como una de las principales promesas del fútbol panameño gracias a su crecimiento con el Botafogo
Varios de los futbolistas que integran el actual proceso de Panamá también tienen la oportunidad de disputar su segunda Copa del Mundo, consolidándose como el puente entre la histórica generación de Rusia 2018 y el presente competitivo del equipo. Jugadores como Fidel Escobar, Michael Amir Murillo, Éric Davis y Aníbal Godoy formaron parte de aquel primer Mundial. A ellos se suman José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas y Ismael Díaz, quienes también estuvieron vinculados a ese proceso y ahora llegan con mayor madurez futbolística.
La expectativa en torno a la selección de Panamá alcanzará su punto máximo este martes, cuando se revele oficialmente la lista de convocados para la Copa Mundial 2026, en el edificio de la Administración del Canal, en una ceremonia que se perfila como un punto de encuentro entre la ilusión, la expectativa y el orgullo de toda una nación que sueña con volver a hacer historia.