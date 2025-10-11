Minuto a minuto: El Salvador vs. Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección nacional de fútbol de Panamá visita esta noche a la selección de El Salvador. Panamá buscará conseguir su primera victoria en lo que va de esta ronda final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan con la oportunidad de afianzarse en la cima del Grupo A, tras el empate más temprano entre Surinam y Guatemala en Paramaribo.Con una victoria, Panamá podría igualar en puntos a Surinam, su rival del próximo martes.

MINUTO 40 - ESV 0-0 PAN - La tónica sigue igual. Panamá controla el balón pero no domina. Los canaleros no logran romper las líneas defensivas salvadoreñas.

MINUTO 34 - ESV 0-0 PAN - Tiro de esquina que despeja la defensa.

MINUTO 32 - ESV 0-0 PAN - Panamá toca y toca, ante los abucheos del público local, pero no logra llegar.

MINUTO 29 - ESV 0-0 PAN - Primera polémica del partido. Despierta recuerdos del mal arbitraje de Marco Antonio Rodríguez en 2008.

MINUTO 26 - ESV 0-0 PAN - ¡PENAL PARA PANAMÁ!!!! El árbitro lo revisará en el VAR.

MINUTO 25 - ESV 0-0 PAN - El tiro libre pega en la barrera.

MINUTO 24 - ESV 0-0 PAN - Tiro libre para El Salvador desde tres cuartos de cancha.

MINUTO 22 - ESV 0-0 PAN - Centro de Carrasquilla pero nadie logra conectar con el balón. Los salvadoreños siguen jugando al pelotazo para intentar romper las líneas panameñas.

MINUTO 20 - ESV 0-0 PAN - Tiro libre para los salvadoreños que sale desviado.

MINUTO 18 - ESV 0-0 PAN - Tiro libre para Panamá que saca González.

MINUTO 15 - ESV 0-0 PAN - Panamá propone pero llega sin claridad.

MINUTO 12 - ESV 0-0 PAN - Sale José Córdoba por lesión, entra Jiovani Ramos.

MINUTO 8 - ESV 0-0 PAN - El Salvador juega al pelotazo, estrategia que por el momento funciona ya que confunde a la zaga panameña.

MINUTO 5 - ESV 0-0 PAN - Panamá intenta pero no logra llegar con claridad.

MINUTO 1 - ESV 0-0 PAN - La tuvo el local al inicio del partido tras un parpadeo de la zaga defensiva panameña.

¡Rueda el balón en el Cuscatlán!

Nuestro himno fue abucheado por algunos. El salvadoreño fue un solo grito.

¡Vibra el coloso de Montserrat en los momentos previos al inicio del partido!

¡Suenan las gloriosas notas del himno nacional de Panamá!