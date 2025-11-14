Minuto a minuto: Panamá vence a Guatemala en El Trébol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Bienvenidos al minuto a minuto del decisivo Guatemala vs. Panamá, un duelo que puede definir el rumbo del grupo A en la fase final de las eliminatorias de Concacaf.

El ambiente en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, es de máxima tensión: los chapines juegan en casa con la obligación de sumar y los panameños llegan con la misión de romper un registro que pesa casi medio siglo sin triunfos en eliminatorias ante este rival.

La tabla está más apretada que nunca: Surinam y Panamá aparecen con 6 puntos, Guatemala con 5 y El Salvador con 3, dejando todo abierto para las últimas dos fechas. El partido fue catalogado de alto riesgo por FIFA y Concacaf, reflejo de lo que se vive dentro y fuera de la cancha.

Termina el partido. Triunfo histórico de Panamá 2-3 en Guatemala.

Salvo Orlando Mosquera en la línea al cuarto minuto de reposición.

Minuto 90 y se agregan cinco para el final del partido.

Al minuto 79 Christiansen ingresa a Alberto Quintero y sale Cristian Martínez.

¡GOOOOOOOOOL DE PANAMÁ! José Fajardo le devuelve al minuto 78 la ventaja a nuestra selección nacional.

Y en el VAR se confirma que está habilitado en base la línea de Carlos Harvey y se empata el partido 2-2. Anotación de Rudy Muñoz.

Nueva chance de Guatemala y acaba en offside. Estaba adelantado Muñoz a pesar que la envió al fondo de las redes. Los mejores minutos de Guatemala en el partido.

Gol de Guatemala al minuto 69. Una jugada con mala salida del portero Orlando Mosquera y termina en el gol de Ordóñez.

Bombazo de Fidel Escobar en el tiro libre y Hagen mete los puños para desviar a banda.

Cambios en Panamá al minuto 63. Salen Cecilio Waterman y Azarías Londoño por José Fajardo y José Luis Rodríguez.

Buen cabezazo de Harvey pero se sanciona falta en ataque de Panamá.

Primer saque de esquina del partido para Panamá al minuto 60.

¡Kuty Mosquera! El portero panameño ataja un cabezazo de Guatemala. Antes fue amonestado Aníbal Godoy.

Ya son tres remates guatemaltecos en 13 minutos de la segunda parte.

Cambios en Guatemala al minuto 56: Entran Pedro Altán y Arquímedes Ordóñez por Antonio López y Rubio Rubin.

Carlos Harvey con jugada individual pero no logró sacar el pase para Cecilio Waterman que esperaba dentro del área.

Inicia la segunda parte. Guatemala hace cambios: Sale Stheven Robles y entra Rudy Muñoz.

Termina la primera parte con ventaja de dos goles sobre Guatemala.

Se agregan dos minutos para el final de la primera parte.

¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ! Doblete de Cecilio Waterman y aumenta la ventaja panameña en El Trébol. Silencio total de los guatemaltecos.

Gol anulado de Panamá. Centro de Eric Davis y cabezazo letal de Azarías Londoño pero estaba en fuera de juego. En 40 minutos lo gana Panamá 0-1.

Acción individual de Azarías Londoño y acaba con un remate alto.

¡GOOOOOOOOOL DE CECILIO WATERMAN! A la media hora de partido Panamá se adelanta en El Trébol. Genial definición del delantero del fútbol chileno. Cecilio Waterman. LP/Anel Asprilla

Otro balón peligroso en el centro de la defensa panameña y Mosquera despeja el esférico.

Remata Adalberto Carrasquilla y la pelota se va por encima del horizontal. Sin goles en 20 minutos.

Le gritan “asesino, asesino” a Adalberto Carrasquilla, reporta Humberto Cornejo.

Óscar Santis ha perdonado a Panamá. Ocasión clarísima para Guatemala frente a Orlando Mosquera pero la pelota se va a afuera.

Cristian Martínez tira la pelota al espacio para Hagen se anticipan a Waterman.

¡WATERMAN! La primera del partido la ha tenido Cecilio en los cuatro minutos. Nicholas Hagen solo vio salir el balón.

Hay falta sobre Aníbal Godoy en cuarto de cancha. Panamá plantea un 5-3-2 con Londoño y Waterman como delanteros.

Pita el mexicano y arranca el partido entre Guatemala y Panamá.

Es abucheado el himno de Panamá en el estadio de El Trébol.

El Trébol se inunda en aplausos y con el grito: “Sí, se puede”. Con la salida de los equipos al campo de juego.

Tremendo ambiente en El Trebol. Desde merengue, Salsa, Fonseca hasta Los Rabanes alegran el ambiente antes del partido. Esto es lo que reporta nuestro enviado especial Humberto Cornejo.

El árbitro del partido será el mexicano César Ramos.

Han sido confirmadas las alineaciones y Panamá sale tal cual lo adelantamos más temprano.

Jovani Welch y Michael Amir Murillo serían los dos jugadores descartados para el encuentro ante Guatemala.

La dirección de comunicaciones de la Presidencia de la República da a conocer que existió una llamada teléfonica entre los presidentes de Panamá y Guatemala en la antesala del partido. Este jueves el Presidente, de Guatemala @BArevalodeLeon a través de una llamada telefónica asegura al Presidente de Panamá, @JoseRaulMulino : estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a tu selección durante su estancia en nuestro país.

El Ministerio de… pic.twitter.com/KOvbe1jaKk — Astrid Salazar (@as_salazar) November 13, 2025

El equipo panameño llegó cerca de las 7:00 de la noche (6:00 hora local) a las inmediaciones del estadio. Al ingresar al terreno fueron abucheados y con insultos.

Aníbal Godoy e Ismael Díaz charlan sobre la cancha de El Trébol. El atacante del León iría al banco de suplentes y Godoy jugaría su partido 155 con Panamá. LP/Anel Asprilla