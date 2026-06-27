Panamá, 27 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    Minuto a minuto: Inglaterra vs. Panamá, cierran el grupo L en Nueva York

    Guillermo Pineda G.
    27 jun 2026 - 07:10 PM
    Minuto a minuto: Inglaterra vs. Panamá, cierran el grupo L en Nueva York
    El MetLife ha pasado a llamarse Estadio New York New Jersey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. LP/Guillermo Pineda

    Bienvenidos a nuestra cobertura en vivo del Inglaterra vs. Panamá desde el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey.

    Les contaré todo lo que suceda entre ingleses y panameños desde el puesto 10, en la fila A del press box, con una vista privilegiada del escenario donde la selección nacional afronta su último desafío del Mundial 2026.

    Thomas Christiansen presente tres cambios en la alineación para enfrentar a Inglaterra. Las novedades son Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez y Tomás Rodríguez

    Minuto a minuto: Inglaterra vs. Panamá, cierran el grupo L en Nueva York
    Alineaciones del partido entre Panamá e Inglaterra.

    La lluvia cae de manera sutil desde hace dos horas y todo apunta a que tendremos una cancha rápida, una condición que podría favorecer el estilo inglés.

    Panamá prepara al menos dos variantes en su once inicial, aunque Thomas Christiansen mantiene el misterio en su partido número 92 al frente del equipo.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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