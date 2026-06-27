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Mundial 2026
Minuto a minuto: Inglaterra vs. Panamá, cierran el grupo L en Nueva York
27 jun 2026 - 07:10 PM
Bienvenidos a nuestra cobertura en vivo del Inglaterra vs. Panamá desde el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Les contaré todo lo que suceda entre ingleses y panameños desde el puesto 10, en la fila A del press box, con una vista privilegiada del escenario donde la selección nacional afronta su último desafío del Mundial 2026.
La lluvia cae de manera sutil desde hace dos horas y todo apunta a que tendremos una cancha rápida, una condición que podría favorecer el estilo inglés.
Panamá prepara al menos dos variantes en su once inicial, aunque Thomas Christiansen mantiene el misterio en su partido número 92 al frente del equipo.