Minuto a minuto: Inglaterra vs. Panamá, cierran el grupo L en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bienvenidos a nuestra cobertura en vivo del Inglaterra vs. Panamá desde el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Les contaré todo lo que suceda entre ingleses y panameños desde el puesto 10, en la fila A del press box, con una vista privilegiada del escenario donde la selección nacional afronta su último desafío del Mundial 2026.