Minuto a minuto: Italia se juega todo ante Bosnia y Herzegovina para volver al Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hoy se definen los últimos 6 países que se unirán al resto de clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los ojos del mundo deportivo estarán sobre el choque de Bosnia y Herzegovina e Italia en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica.

¿Lograrán los tetracampeones italianos romper la maldición y volver a la élite del fútbol mundial luego de perderse las últimas dos citas mundialistas?

¿O favorecerá la fortuna a los bosnios, quienes buscan su segunda participación en el máximo torneo internacional del deporte?

El partido está pactado para arrancar a la 1:45 p.m. y solo uno llegará a la Copa del Mundo.

Minuto 90+3′ Bosnia y Herzegovina 1 - 1 Italia Terminan los 90 minutos con el juego empatado. El cupo al Mundial 2026 se definirá en tiempo extra (o penales de ser necesario).

Minuto 90′ Bosnia y Herzegovina 1 - 1 Italia Agregan 3 minutos de reposición sobre el final.

Minuto 87′ Bosnia y Herzegovina 1 - 1 Italia Sigue el ataque bosnio; los locales buscan el gol de la victoria ante una Italia que no logra salir de su área. Edin Dzeko lanza un pase a un compañero que esta en posición de anotar pero la defensa italiana despeja el balón.

Minuto 85′ Bosnia y Herzegovina 1 - 1 Italia Sustitución en el banquillo italiano: Nicolo Barella sale para dar paso a Davide Frattesi.

Minuto 82′ Bosnia y Herzegovina 1 - 1 Italia Gianluigi Donnarumma se molesta con el árbitro luego del gol, y termina recibiendo tarjeta amarilla por protestar.

Minuto 79′ Bosnia y Herzegovina 1 - 1 Italia ¡LO EMPATA BOSNIA Y HERZEGOVINA! Haris Tabakovic remata luego de un rebote en una posición complicada para Donnarumma y anota el gol que desata la locura en el estadio Bilino Polje. 10 minutos cardiacos para el final.

Minuto 75′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia El juez Clement Turpin pita falta para Nikola Katic luego de tropezar a su oponente.

Minuto 77′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Federico Dimarco patea un tiro que sale desviado del poste derecho luego de recibir un pase dentro del área.

Minuto 71′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia El técnico bosnio Sergej Barbarez también hace ajustes en su plantilla: sale Amar Memic por Dzenis Burnic, e Ivan Basic por Haris Tabakovic.

Minuto 71′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Gennaro Gattuso realiza más cambios para los azzurri: Moise Kean y Manuel Locatelli salen para dar paso a Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante respectivamente.

Minuto 66′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Tarik Muharemovic intenta desde lejos, pero la pelota no lleva buena dirección y pasa por arriba del portero.

Minuto 63′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Kerim Alajbegovic con un potente disparo dirigido al lado izquierdo del arco, pero Donnarumma reacciona bien y ataja la pelota.

Minuto 60′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Moise Keane casi anota el segundo para Italia, luego llegar cerca del área y lanza un disparo que no logra entrar a la red.

Minuto 55′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Benjamin Tahirovic recibe tarjeta amarilla luego de una entrada dura a su contrincante. En los primeros diez minutos del segundo tiempo, los bosnios dominan ampliamente el balón, mientras los jugadores italianos se han replegado en su área para evitar sorpresas.

Minuto 51′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Kerim Alajbegovic con una oportunidad clarísima desde el borde del área, pero su disparo dirigido al centro es tapado por Donnarumma.

Minuto 49′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Ivan Basic intenta un centro al área, pero los italianos controlan el peligro.

Minuto 45′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Ambos equipos están listos en el campo y arranca la segunda mitad en Zenica. Cambios en Italia: Matteo Politano sale e ingresa Marco Palestra. Cambios en Bosnia y Herzegovina: Ivan Sunjic reemplaza a Benjamin Tahirovic.

Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Salen los equipos al campo para el arranque del segundo tiempo.

Minuto 45+4′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Finaliza el primer tiempo en el estadio Bilino Polje. Italia arriba en el marcador, a 45 minutos de regresar nuevamente a un Mundial.

Minuto 45+2′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Amar Memic con una jugada peligrosa antes del descanso, intenta un golpe de cabeza luego de recibir un centro preciso pero la pelota pasa alado del poste izquierdo.

Minuto 45′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Serán tres minutos adicionales antes del mediotiempo en Zenica.

Minuto 44′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Antes del descanso el técnico italiano Gennaro Gattuso hace un cambio e ingresa Federico Gatti por Mateo Retegui.

Minuto 42′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Alessandro Bastoni intenta acortar un contraataque de los bosnios, pero termina derribando al rival. El árbitro Clement Turpin le muestra la tarjeta roja e Italia queda con 10 jugadores.

Minuto 38′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Gran oportunidad para Bosnia y Herzegovina. Demirovic con un cabezazo que por pasó rozando el poste del portero italiano.

Minuto 37′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Falta en ataque del italiano Retegui, el juez Turpin suena el silbato y hay tiro libre para Bosnia y Herzegovina.

Minuto 28′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Cerca de la primera media hora del partido. Italia arriba por un gol, y ligeramente controlando la posesión en el partido (58%), pero Bosnia y Herzegovina ha sido tenaz en su ataque, con 9 remates totales y 3 tiros al arco en lo que va del partido.

Minuto 23′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia El árbitro Clement Turpin señala falta cometida por el bosnio Esmir Bajraktarevic. Tiro libre para Italia.

Minuto 21′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Ivan Basic intenta con un tiro desde el borde, pero Donnarumma ataja el balón.

Minuto 18′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia Kolasinac con un centro al área del guardameta Donnarumma, pero la defensa italiana evita mayor peligro.

Minuto 15′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia ¡GOL DE ITALIA! Moise Kean abre el marcador para los italianos luego de un mal pase por el portero bosnio, Keane lanza el disparo al ángulo superior derecho y entra a la portería. Il destro a giro e l’esultanza 🌪️



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Minuto 13′ Bosnia y Herzegovina 0 - 0 Italia Sandro Tonali dispara un tiro de esquina con mucho poder y no conecta con ningún compañero.

Minuto 11′ Bosnia y Herzegovina 0 - 0 Italia Los bosnios controlan el balón con pases cortos, esperando un espacio en la defensa azzurri.

Minuto 2′ Bosnia y Herzegovina 0 - 0 Italia Centro de Matteo Politano al área. La defensa despeja el balón fuera del peligro.