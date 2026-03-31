Minuto a minuto: Italia se juega todo ante Bosnia y Herzegovina para volver al Mundial
Hoy se definen los últimos 6 países que se unirán al resto de clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los ojos del mundo deportivo estarán sobre el choque de Bosnia y Herzegovina e Italia en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica.
¿Lograrán los tetracampeones italianos romper la maldición y volver a la élite del fútbol mundial luego de perderse las últimas dos citas mundialistas?
¿O favorecerá la fortuna a los bosnios, quienes buscan su segunda participación en el máximo torneo internacional del deporte?
El partido está pactado para arrancar a la 1:45 p.m. y solo uno llegará a la Copa del Mundo.
Minuto 55′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia
Benjamin Tahirovic recibe tarjeta amarilla luego de una entrada dura a su contrincante.
En los primeros diez minutos del segundo tiempo, los bosnios dominan ampliamente el balón, mientras los jugadores italianos se han replegado en su área para evitar sorpresas.
Minuto 15′ Bosnia y Herzegovina 0 - 1 Italia
¡GOL DE ITALIA! Moise Kean abre el marcador para los italianos luego de un mal pase por el portero bosnio, Keane lanza el disparo al ángulo superior derecho y entra a la portería.
Il destro a giro e l’esultanza 🌪️— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 31, 2026
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Salen ambos equipos para los himnos nacionales previo al partido. Los XI iniciales del encuentro:
Bosnia y Herzegovina:
Vasilj (P), Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic, Demirovic, Dzeko (C)
🇧🇦🆚🇮🇹 Još sat i 20 minuta do početka utakmice - do velikog finala.— NFS BIH (@NFSBiH) March 31, 2026
Selektor Sergej Barbarez izabrao je 11 Zmajeva koji će večeras početi utakmicu.
💙💛Sretno Zmajevi! 🐉Nikad sama nisi ti...#NFSBiH #zmajevi #europeanqualifiers #worldcup2026qualifiers #dreambigdreambih pic.twitter.com/QAPi17TTOD
Italia:
Donnarumma (P)(C), Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso!— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 31, 2026
Bosnia ed Erzegovina 🆚 Italia
⏱️ Ore 20.45
🏟️ Stadio Bilino Polje - Zenica
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