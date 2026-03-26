Minuto a Minuto: Italia vs. Irlanda del Norte

Italia se enfrenta a Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo de 2026 en Bérgamo, en una crucial semifinal del repechaje europeo para el Mundial 2026.
El partido, a encuentro único, representa una presión inmensa para la Azzurra, que busca evitar una tercera ausencia consecutiva en Copas del Mundo tras fallar en 2018 y 2022.
Minuto 66- Italia 1-0 Irlanda del Norte
Cambios en Irlanda del Norte. Terry Devlin sale por Paul Smyth.
Minuto 63- Italia 1-0 Irlanda del Norte
Cambios en Italia. Salen Bastoni y Retegui. Entran Gatti y Pio Esposito.
Minuto 57- Italia 1-0 Irlanda del Norte
Tarjeta amarilla para Bastoni.
Minuto 56- Italia 1-0 Irlanda del Norte
¡Goooollll! La Azzurra toma el control partido. Tonali abre el marcador con un disparo al borde del área.
Minuto 55- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Charles lució enorme al sacar un tiro de Kean.
Minuto 54- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Retegui acaba de botar la oportunidad más clara de Italia. Solo frente al portero, pero tuvo un mal control del balón.
Minuto 52- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Tiro de esquina para Irlanda del Norte.
Minuto 51- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Falta de Tonali y tiro libre peligroso para Irlanda del Norte.
Minuto 49- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Otro remate italiano. Esta vez fue Calafiori, pero llega sin peligro al marco.
Minuto 46- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Arranca la segunda parte del encuentro. Italia sale con todo a buscar la victoria.
Minuto 45- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Retegui termina con una débil definición frente al marco. Esta fue la última jugada de la primera parte.
Minuto 45- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Se completan los primeros 45 minutos. Se jugará un minuto de agregado.
Minuto 43- Italia 0-0 Irlanda del Norte
El marcador no cambia. Italia no puede anotar el primer gol.
Minuto 33- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Bastoni remata de cabeza pero es desviado. Italia suma su séptimo tiro de esquina.
Minuto 27- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Se esuchan los primeros pitos en Bérgamo. Italia no sufre, pero ha perdido frescura arriba.
Minuto 21- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Donnaruma controla un remate peligroso para mantener el empate. El partido está igualado.
Minuto 16- Italia 0-0 Irlanda del Norte
La defensa de Italia no se complica. Despeja a los laterales para terminar con el peligro.
Minuto 14- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Irlanda del Norte tuvo el gol, pero el atacante no logró alcanzar el esférico.
Minuto 7- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Tonali no pudo rematar frente a la línea de gol, mientras Italia domina y acorrala a su rival.
Minuto 6- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Ataca Italia. DiMarco hace un disparo peligroso, pero el guardameta logra sacar el balón.
Minuto 1- Italia 0-0 Irlanda del Norte
Inicia el partido. Los italianos saltan a la cancha con la ilusión de la Copa del Mundo.