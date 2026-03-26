Panamá, 26 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Minuto a Minuto: Italia vs. Irlanda del Norte

    Humberto Cornejo
    26 mar 2026 - 07:48 PM
    Minuto a Minuto: Italia vs. Irlanda del Norte
    Los fanáticos italianos están listos para observar el partido. EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA

    Italia se enfrenta a Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo de 2026 en Bérgamo, en una crucial semifinal del repechaje europeo para el Mundial 2026.

    El partido, a encuentro único, representa una presión inmensa para la Azzurra, que busca evitar una tercera ausencia consecutiva en Copas del Mundo tras fallar en 2018 y 2022.

    Minuto 66- Italia 1-0 Irlanda del Norte

    Cambios en Irlanda del Norte. Terry Devlin sale por Paul Smyth.

    Minuto 63- Italia 1-0 Irlanda del Norte

    Cambios en Italia. Salen Bastoni y Retegui. Entran Gatti y Pio Esposito.

    Minuto 57- Italia 1-0 Irlanda del Norte

    Tarjeta amarilla para Bastoni.

    Minuto 56- Italia 1-0 Irlanda del Norte

    ¡Goooollll! La Azzurra toma el control partido. Tonali abre el marcador con un disparo al borde del área.

    Minuto 55- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Charles lució enorme al sacar un tiro de Kean.

    Minuto 54- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Retegui acaba de botar la oportunidad más clara de Italia. Solo frente al portero, pero tuvo un mal control del balón.

    Minuto 52- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Tiro de esquina para Irlanda del Norte.

    Minuto 51- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Falta de Tonali y tiro libre peligroso para Irlanda del Norte.

    Minuto 49- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Otro remate italiano. Esta vez fue Calafiori, pero llega sin peligro al marco.

    Minuto 46- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Arranca la segunda parte del encuentro. Italia sale con todo a buscar la victoria.

    Minuto 45- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Retegui termina con una débil definición frente al marco. Esta fue la última jugada de la primera parte.

    Minuto 45- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Se completan los primeros 45 minutos. Se jugará un minuto de agregado.

    Minuto 43- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    El marcador no cambia. Italia no puede anotar el primer gol.

    Minuto 33- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Bastoni remata de cabeza pero es desviado. Italia suma su séptimo tiro de esquina.

    Minuto 27- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Se esuchan los primeros pitos en Bérgamo. Italia no sufre, pero ha perdido frescura arriba.

    Minuto 21- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Donnaruma controla un remate peligroso para mantener el empate. El partido está igualado.

    Minuto 16- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    La defensa de Italia no se complica. Despeja a los laterales para terminar con el peligro.

    Minuto 14- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Irlanda del Norte tuvo el gol, pero el atacante no logró alcanzar el esférico.

    Minuto 7- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Tonali no pudo rematar frente a la línea de gol, mientras Italia domina y acorrala a su rival.

    Minuto 6- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Ataca Italia. DiMarco hace un disparo peligroso, pero el guardameta logra sacar el balón.

    Minuto 1- Italia 0-0 Irlanda del Norte

    Inicia el partido. Los italianos saltan a la cancha con la ilusión de la Copa del Mundo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: FútbolItalia Irlanda del NorteUEFA

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