Última hora: Jannik Sinner se retiró por enfermedad y Carlos Alcaraz es el campeón de Cincinnati

El gran duelo entre Jannik Sinner, número uno del mundo, y Carlos Alcaraz, número dos, tuvo un desenlace inesperado. El italiano se retiró por enfermedad cuando perdía 5-0 en el primer set y el español se disponía a sacar para cerrarlo.

Era su cuarto enfrentamiento en cuatro meses, tras las victorias de Alcaraz en Roma y Roland Garros (esta última de forma épica) y la de Sinner en Wimbledon. Las expectativas eran altas: ambos habían mostrado un nivel extraordinario a lo largo del torneo, y se esperaba que este partido añadiera una nueva página dorada a la rivalidad que están construyendo.

Desde el inicio se notó que algo no estaba bien con Sinner. Cedió su primer turno de saque con tres errores no forzados. En el segundo juego, con Alcaraz al servicio, ofreció algo más de resistencia y conectó dos tiros ganadores, pero nuevamente los fallos propios inclinaron la balanza a favor del español. En todo momento, el desarrollo del partido dependía más de lo que hacía —o dejaba de hacer— Sinner que del esfuerzo de Alcaraz.

La misma tónica se repitió en los juegos siguientes: el italiano claramente no estaba al 100%, y Alcaraz no necesitó forzar demasiado para sumar game tras game.

Durante la ceremonia de premiación, Sinner explicó que se había enfermado desde el domingo y que esperaba mejorar el lunes, pero amaneció en peores condiciones. Aun así, decidió saltar a la cancha para cumplir con el público y probar suerte.

Con esta victoria, Alcaraz suma 53 triunfos en la temporada, con apenas seis derrotas. Cincinnati se convierte en su sexto título del año, tras conquistar Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s Club, logrando coronarse en todas las superficies.

Más allá de la resiliencia y el coraje que ambos demostraron, el torneo ha dejado una conclusión evidente: Sinner y Alcaraz llegan como los grandes favoritos para alzar el trofeo del Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows. El US Open arranca este domingo 24 de agosto.

¡¡¡¡ALCARAZ GANÓ 5-0 EN EL PRIMER SET!!!! Jannik Sinner se retira por enfermedad.

El doctor y entrenador ha salido a atender a Sinner. Algo claramente le pasa. Podríamos estar viendo un posible retiro.

Primer set, Alcaraz 4-0. Sinner saca. 0-15. Punto para Alcaraz. 0-30. Error no forzado de Sinner. 15-30. Punto para Sinner. 15-40. ‘Drop shot’ de Alcaraz. Sinner ni intentó llegarle. 30-40. Punto para Sinner. Sinner cede el juego con una doble falta. Algo le debe pasar, porque no es normal lo que estamos viendo. Alcaraz sacará para ganar el primer set.

Primer set, Alcaraz 3-0. Alcaraz sacando. 0-15. Tiro ganador de Sinner. 15-15. Punto para Alcaraz. 30-15. Punto para Alcaraz. 40-15. Tiro ganador de Alcaraz. Alcaraz se lleva el juego con un partido fácil. No hubo mucha resistencia por parte de Sinner.

Primer set, 2-0 Alcaraz. Sinner sacando. 0-15. Doble falta de Sinner. 0-30. Error no forzado de Sinner. 0-40. Error no forzado de Sinner, tras una excelente defensa de Alcaraz. Sinner hizo todo para ganar el punto, pero Alcaraz pudo más. 15-40. Tiro ganador de Sinner. 30-40. Tiro ganador de Sinner. Juego para Alcaraz, tras error no forzado de Sinner. Mal comienzo del italiano ante un Alcaraz que no ha tenido que esforzarse mucho para ponerse en ventaja con dos quiebres.

Primer set, 1-0 Alcaraz. Alcaraz sacando. 15-0. Error no forzado de Sinner. 15-15. Error no forzado de Alcaraz. 30-15. Error no forzado de Sinner. 30-30. Tiro ganador de Sinner. El primero del partido para cualquiera de los dos. 40-30. Error no forzado de Sinner. Deuce (40-40). Error forzado de Alcaraz. Ventaja Alcaraz. Error no forzado de Sinner. Juego para Alcaraz tras error no forzado de Sinner, que ha tenido un inicio nervioso.

Primer set, 0-0 Sinner sacando. 0-15. Error no forzado de Sinner. 0-30. Error forzado de Sinner. 0-40. Error no forzado de Sinner. Carlos Alcaraz quiebra a 0 sin mucho esfuerzo. Sinner con un comienzo flojo.