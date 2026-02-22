Minuto a minuto: juega el Besiktas de Michael Amir Murillo

El Beşiktaş de Michael Amir Murillo se enfrenta este domingo al Göztepe en la fecha número 23 de la Superliga de Turquía, buscando subir en la tabla de posiciones. El conjunto albinegro actualmente se ubica quinto con 40 puntos, mientras que su rival de turno marcha cuarto con 41 unidades.
El Galatasaray se encuentra en el primer lugar con 55 puntos, seguido del Fenerbahçe con 52, aunque con un partido menos. El Trabzonspor, con 48 puntos, completa el podio.
El campeón del fútbol turco clasificará de manera directa a la fase de liga de la próxima temporada de la UEFA Champions League. El subcampeón jugará la segunda ronda de clasificación. El tercer puesto disputará la segunda ronda previa de la UEFA Europa League y el cuarto hará lo propio en la Conference League.
Este será el tercer partido que Michael Amir Murillo disputa con la camiseta del Beşiktaş, después de su traspaso al club de la capital turca a principios de mes.
MINUTO 59 - Beşiktaş 3-0 Göztepe - ¡GOOOOL DEL BESIKTAS! Junior Olaitan pone el 3-0 para el club local.
MINUTO 56 - Beşiktaş 2-0 Göztepe - El partido ha bajado sus revoluciones mientras el Besiktas se enfoca en proteger el resultado.
MINUTO 53 - Beşiktaş 2-0 Göztepe - Göztepe con la oportunidad de descontar pero el arquero logra desviar.
MINUTO 49 - Beşiktaş 2-0 Göztepe - Murillo lanza un centro pero su compañero no logra conectar con la pelota.
¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO EN ESTAMBUL!
Los equipos vuelven al campo de juego para el segundo tiempo.
Se acaba un gran primer tiempo para el Besiktas, que gana 2-0 con goles de Wilfred Ndidi y nuestro Michael Amir Murillo.
MINUTO 43 - Beşiktaş 2-0 Göztepe - ¡La tuvo Murillo otra vez! Otro disparo rasante desde el costado derecho fue apenas desviado por el arquero. Por poco no llegó el segundo del panameño, que ha sido determinante estos últimos minutos del primer tiempo.
MINUTO 36 - Beşiktaş 2-0 Göztepe - ¡GOL DE BESIKTAS! ¡GOL DE MICHAEL AMIR MURILLO! Michael Amir Murillo anota su primer gol con la camiseta del Besiktas tras recibir la pelota en el costado derecho del área chica y rematar con un potente disparo.
MINUTO 35 - Beşiktaş 1-0 Göztepe - ¡La tuvo Goztepe! El delantero remató pero el defensor central Emmanuel Agbadou logra desviar el balón en el último instante.
MINUTO 30 - Beşiktaş 1-0 Göztepe - Göztepe intenta acercarse por medio de las pelotas a balón parado pero lo hace sin claridad.
MINUTO 24 - Beşiktaş 1-0 Göztepe - Por ahora Murillo no ha necesitado intervenir mucho, ya que el Goztepe no ha logrado llegar con peligro.
MINUTO 17 - Beşiktaş 1-0 Göztepe - Después de las emociones iniciales, el partido se ha calmado un poco, con ambos equipos disputándose el balón en el medio campo.
MINUTO 11 - Beşiktaş 1-0 Göztepe - ¡La volvió a tener el Beşiktaş! El remate de Vaclav Cerny es desviado por el arquero. Presiona el equipo de Michael Amir Murillo.
MINUTO 9 - Beşiktaş 1-0 Göztepe - ¡Goooool del Beşiktaş! Wilfred Ndidi abre el marcador de cabeza aprovechando un tiro de esquina desde el costado izquierdo. El corner vino luego de un tiro libre que se estrelló contra el palo izquierdo. Gran inicio para el conjunto albinegro.
MINUTO 6 - Beşiktaş 0-0 Göztepe - Göztepe empieza a tomar la iniciativa y Murillo empieza a ser protagonista, defendiendo con solvencia el lateral derecho.
MINUTO 4 - Beşiktaş 0-0 Göztepe - El Beşiktaş, inspirado por su hinchada que canta y salta, ha salido a proponer, pero no logra llegar con claridad al arco rival.
¡Rueda el balón en Estambul!
Suena el himno nacional de Turquía previo al inicio del partido.
Michael Amir Murillo y el resto de los jugadores entran al terreno de juego al son de la canción “Thunderstruck” de AC/DC.
Estamos a escasos minutos del inicio del partido.
Michael Amir Murillo arrancará en el XI titular del Besiktas este domingo.