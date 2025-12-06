Minuto a minuto: La FIFA revela los horarios y estadios de la Copa del Mundo 2026
Este sábado en la tarde se dará uno de los anuncios más esperados relacionados a la Copa del Mundo 2026. La FIFA, con la presencia de leyendas del fútbol como Ronaldo Nazario y Francesco Totti, revelará el calendario completo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 desde Washington D.C.
El torneo iniciará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México. El certamen concluirá con la gran final el domingo 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.
Así se jugará el Grupo H:
España vs. Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta a las 12:00 p.m. hora local.
Arabia Saudita vs. Uruguay el 15 de junio en Miami a las 6:00 p.m. hora local.
España vs. Arabia Saudita el 21 de junio en Atlanta a las 12:00 p.m. hora local.
Uruguay vs. Cabo Verde el 21 de junio en Miami a las 6:00 p.m. hora local.
Uruguay vs. España el 26 de junio en Guadalajara a las 7:00 p.m. hora local.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita el 26 de junio en Houston a las 7:00 p.m. hora local.
Así se jugará el Grupo F:
Países Bajos vs. Japón el 14 de junio en Dallas a las 3:00 p.m. hora local.
Ganador Ruta B UEFA vs. Túnez el 14 de junio en Monterrey a las 10:00 p.m. hora del Este.
Países Bajos vs. Ganador Ruta B UEFA el 20 de junio en Houston a las 12:00 p.m. hora local.
Túnez vs. Japón el 20 de junio en Monterrey a las 12:00 a.m. hora del Este.
Túnez vs. Países Bajos el 25 de junio en Kansas City a las 6:00 p.m. hora local.
Japón vs. Ganador Ruta B UEFA el 25 de junio en Dallas a las 6:00 p.m. hora local.
Así se jugará el Grupo E:
Alemania vs. Curazao el 14 de junio en Houston a las 12:00 p.m. hora local.
Costa de Marfil vs. Ecuador el 14 de junio en Filadelfia a las 7:00 p.m. hora local.
Alemania vs. Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto a las 4:00 p.m. hora local.
Ecuador vs. Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 7:00 p.m. hora local.
Ecuador vs. Alemania el 25 de junio en Nueva York a las 4:00 p.m. hora local.
Curazao vs. Costa de Marfil el 25 de junio en Filadelfia a las 4:00 p.m. hora local.
Así se jugará el Grupo D:
Estados Unidos vs. Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles a las 6:00 p.m. hora local.
Australia vs. Ganador Ruta C UEFA el 13 de junio en Vancouver a las 9:00 p.m. hora local.
Ganador Ruta C UEFA vs. Paraguay el 19 de junio en San Francisco a las 9:00 p.m. hora local.
Estados Unidos vs. Australia el 19 de junio en Seattle a las 12:00 p.m. hora local.
Ganador Ruta C UEFA vs. Estados Unidos el 25 de junio en Los Ángeles a las 7:00 p.m. hora local.
Paraguay vs. Australia el 25 de junio en San Francisco a las 7:00 p.m. hora local.
Así se jugará el Grupo C:
Brasil vs. Marruecos el 13 de junio en East Rutherford a las 6:00 p.m. hora local.
Haití vs. Escocia el 13 de junio en Boston a las 9:00 p.m. hora local.
Brasil vs. Haití el 19 de junio en Filadelfia a las 9:00 p.m. hora local.
Escocia vs. Marruecos el 19 de junio en Boston a las 6:00 p.m. hora local.
Escocia vs. Brasil el 24 de junio en Miami a las 6:00 p.m. hora local.
Marruecos vs. Haití el 24 de junio en Atlanta a las 6:00 p.m. hora local.
Así se jugará el Grupo B:
Canadá vs. Ganador Ruta A UEFA el 12 de junio en Toronto a las 3:00 p.m. hora local.
Catar vs. Suiza el 13 de junio en San Francisco a las 3:00 p.m. hora local.
Suiza vs. Ganador Ruta A UEFA el 18 de junio en Los Ángeles a las 6:00 p.m. hora local.
Canadá vs. Catar el 18 de junio en Vancouver a las 3:00 p.m. hora local.
Suiza vs. Canadá el 24 de junio en Vancouver a las 3:00 p.m. hora local.
Ganador Ruta A UEFA vs. Catar el 24 de junio en Seattle a las 3:00 p.m. hora local.