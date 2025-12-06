Panamá, 06 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO

    Minuto a minuto: La FIFA revela los horarios y estadios de la Copa del Mundo 2026

    Jaime Heilbron
    06 dic 2025 - 04:57 PM
    Minuto a minuto: La FIFA revela los horarios y estadios de la Copa del Mundo 2026
    Este Mundial de 48 selecciones será el más numeroso de toda la historia. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Este sábado en la tarde se dará uno de los anuncios más esperados relacionados a la Copa del Mundo 2026. La FIFA, con la presencia de leyendas del fútbol como Ronaldo Nazario y Francesco Totti, revelará el calendario completo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 desde Washington D.C.

    El torneo iniciará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México. El certamen concluirá con la gran final el domingo 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

    Así se jugará el Grupo H:

    España vs. Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta a las 12:00 p.m. hora local.

    Arabia Saudita vs. Uruguay el 15 de junio en Miami a las 6:00 p.m. hora local.

    España vs. Arabia Saudita el 21 de junio en Atlanta a las 12:00 p.m. hora local.

    Uruguay vs. Cabo Verde el 21 de junio en Miami a las 6:00 p.m. hora local.

    Uruguay vs. España el 26 de junio en Guadalajara a las 7:00 p.m. hora local.

    Cabo Verde vs. Arabia Saudita el 26 de junio en Houston a las 7:00 p.m. hora local.

    Así se jugará el Grupo F:

    Países Bajos vs. Japón el 14 de junio en Dallas a las 3:00 p.m. hora local.

    Ganador Ruta B UEFA vs. Túnez el 14 de junio en Monterrey a las 10:00 p.m. hora del Este.

    Países Bajos vs. Ganador Ruta B UEFA el 20 de junio en Houston a las 12:00 p.m. hora local.

    Túnez vs. Japón el 20 de junio en Monterrey a las 12:00 a.m. hora del Este.

    Túnez vs. Países Bajos el 25 de junio en Kansas City a las 6:00 p.m. hora local.

    Japón vs. Ganador Ruta B UEFA el 25 de junio en Dallas a las 6:00 p.m. hora local.

    Así se jugará el Grupo E:

    Alemania vs. Curazao el 14 de junio en Houston a las 12:00 p.m. hora local.

    Costa de Marfil vs. Ecuador el 14 de junio en Filadelfia a las 7:00 p.m. hora local.

    Alemania vs. Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto a las 4:00 p.m. hora local.

    Ecuador vs. Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 7:00 p.m. hora local.

    Ecuador vs. Alemania el 25 de junio en Nueva York a las 4:00 p.m. hora local.

    Curazao vs. Costa de Marfil el 25 de junio en Filadelfia a las 4:00 p.m. hora local.

    Así se jugará el Grupo D:

    Estados Unidos vs. Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles a las 6:00 p.m. hora local.

    Australia vs. Ganador Ruta C UEFA el 13 de junio en Vancouver a las 9:00 p.m. hora local.

    Ganador Ruta C UEFA vs. Paraguay el 19 de junio en San Francisco a las 9:00 p.m. hora local.

    Estados Unidos vs. Australia el 19 de junio en Seattle a las 12:00 p.m. hora local.

    Ganador Ruta C UEFA vs. Estados Unidos el 25 de junio en Los Ángeles a las 7:00 p.m. hora local.

    Paraguay vs. Australia el 25 de junio en San Francisco a las 7:00 p.m. hora local.

    Así se jugará el Grupo C:

    Brasil vs. Marruecos el 13 de junio en East Rutherford a las 6:00 p.m. hora local.

    Haití vs. Escocia el 13 de junio en Boston a las 9:00 p.m. hora local.

    Brasil vs. Haití el 19 de junio en Filadelfia a las 9:00 p.m. hora local.

    Escocia vs. Marruecos el 19 de junio en Boston a las 6:00 p.m. hora local.

    Escocia vs. Brasil el 24 de junio en Miami a las 6:00 p.m. hora local.

    Marruecos vs. Haití el 24 de junio en Atlanta a las 6:00 p.m. hora local.

    Así se jugará el Grupo B:

    Canadá vs. Ganador Ruta A UEFA el 12 de junio en Toronto a las 3:00 p.m. hora local.

    Catar vs. Suiza el 13 de junio en San Francisco a las 3:00 p.m. hora local.

    Suiza vs. Ganador Ruta A UEFA el 18 de junio en Los Ángeles a las 6:00 p.m. hora local.

    Canadá vs. Catar el 18 de junio en Vancouver a las 3:00 p.m. hora local.

    Suiza vs. Canadá el 24 de junio en Vancouver a las 3:00 p.m. hora local.

    Ganador Ruta A UEFA vs. Catar el 24 de junio en Seattle a las 3:00 p.m. hora local.

    Así se jugará el primer día del Grupo A y del Mundial:

    La inauguración entre México y Sudáfrica será el 11 de junio en Ciudad de México a las 4:00 p.m. hora del Este.

    El mismo día Corea del Sur se enfrentará Ganador de la Ruta D UEFA en Guadalajara a las 10:00 p.m. hora del Este.

    El Grupo A será el primero en ser anunciado y el L el último.

    Alexi Lalas y Ronaldo Nazario comparten sus impresiones.

    Alexi Lalas, Kristo Stoichkov, Francesco Totti y Ronaldo Nazario se unen a Infantino en la tarima.

    Gianni Infantino se acerca a la tarima para explicar cómo se armó el calendario.

    La transmisión inicia con un resumen del sorteo del día de ayer.

    La voz de FIFA acaba de informar que el evento iniciará en un minuto.

    El inicio del evento de revelación está atrasado por cinco minutos, ya que estaba programado para iniciar a las 12:00 p.m.

    La transmisión aún no ha comenzado.

    La revelación del calendario está próxima a comenzar.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: Copa del Mundo 2026FIFASelección de Panamá

    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Aprehenden a funcionaria de la CSS que presuntamente cobraba por agendar citas en la Ciudad de la Salud. Leer más
    • Inicia la construcción del hospital para perros y gatos por $14.1 millones, adjudicado a la empresa que restaura la villa diplomática. Leer más
    • Nota de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A.. Leer más
    • Imputan cargos a exrepresentante de Chepo y ordenan aprehensión de extesorero por peculado. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • ATTT iniciará proceso para renovar el servicio de emisión de licencias en 2026. Leer más