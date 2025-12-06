Minuto a minuto: La FIFA revela los horarios y estadios de la Copa del Mundo 2026

Así se jugará el Grupo F:

Países Bajos vs. Japón el 14 de junio en Dallas a las 3:00 p.m. hora local.

Ganador Ruta B UEFA vs. Túnez el 14 de junio en Monterrey a las 10:00 p.m. hora del Este.

Países Bajos vs. Ganador Ruta B UEFA el 20 de junio en Houston a las 12:00 p.m. hora local.

Túnez vs. Japón el 20 de junio en Monterrey a las 12:00 a.m. hora del Este.

Túnez vs. Países Bajos el 25 de junio en Kansas City a las 6:00 p.m. hora local.

Japón vs. Ganador Ruta B UEFA el 25 de junio en Dallas a las 6:00 p.m. hora local.