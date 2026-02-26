Panamá, 26 de febrero del 2026

    COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF

    Minuto a minuto: LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito

    Jaime Heilbron
    26 feb 2026 - 04:21 AM
    Jeslan Caicedo (cen.) de Sporting San Miguelito disputa el balón con Joseph Paintsil del LA Galaxy el jueves pasado, en el partido de ida de la Copa de Campeones de Concacaf entre el Sporting San Miguelito y LA Galaxy, en el Estadio Universitario en Penonomé. EFE/ Bienvenido Velasco

    Esta noche, el LA Galaxy y el Sporting San Miguelito se ven las caras en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, con el pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en juego.

    El partido de ida quedó igualado 1-1, por lo que la serie está completamente abierta.

    Hay, sin embargo, un factor que juega en contra del equipo de la capital panameña: el gol de visitante.

    El Sporting San Miguelito necesitará, sí o sí, anotar al menos un gol —preferiblemente más— para clasificar.

    Si el partido termina 0-0, avanza el LA Galaxy. Si finaliza 1-1, la serie se definirá en penales.

    Si hay empate 2-2 o con más goles, el Sporting San Miguelito clasificará por el criterio de goles como visitante.

    El Sporting San Miguelito está ante el mayor reto de su historia. Sin embargo, con buen fútbol, solvencia ofensiva y solidez defensiva, tiene la oportunidad de construir una de las noches más gloriosas de su trayectoria.

    Finaliza el primer tiempo. LA Galaxy y Sporting San Miguelito empatan 0-0 luego de los primeros 45 minutos.

    Este resultado no le sirve para nada al equipo istmeño, que necesitará al menos un gol para avanzar a la siguiente fase.

    MINUTO 45 +2 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Tiro libre para el Sporting San Miguelito.

    El intento no causa peligro.

    MINUTO 45 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - El árbitro ha añadido cuatro minutos de reposición.

    MINUTO 45 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Sporting San Miguelito intenta jugar al pelotazo pero no logra hacerlo con claridad.

    MINUTO 43 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Remate del brasileño Gabriel Sec, controlado fácilmente por José Calderón.

    Inmediatamente después intentó Reus con un centro pero lo volvió a controlar Calderón.

    MINUTO 42 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Cuando tiene el balón, el Sporting no logra salir con claridad. Le cuesta mantener la posesión.

    MINUTO 40 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - El Galaxy sigue presionando y circulando el balón, pero sin llegada.

    MINUTO 36 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Sigue intentando y presionando el Galaxy, que seguro llegará con otro vendaval de presión para cerrar el primer tiempo.

    MINUTO 32 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Gabriel Pec parecía abrir el marcador luego de un pase de Joseph Paintsil.

    Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro decretó que Paintsil estaba fuera de lugar. Se salvó por poco el Sporting San Miguelito.

    MINUTO 32 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - LA Galaxy sigue circulando el balón, pero sin prisa.

    MINUTO 29 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Galaxy intenta dentro del área chica con tres remates bloqueados por Joriel Valencia.

    Los estadounidenses piden mano pero tras una revisada rápida se reanuda el partido.

    Se salvó por poco el Sporting.

    MINUTO 28 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Por ahora ha sido un primer tiempo con muy poca acción. Es en estos momentos, sin embargo, que todo puede cambiar.

    MINUTO 26 -LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Dominio y control total del balón por parte del LA Galaxy. Sporting no logra recuperar el balón.

    MINUTO 25 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - El Galaxy empieza a inclinarse por el lado derecho de la cancha, intentando por ese lado.

    MINUTO 24 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Tiro de esquina para el LA Galaxy.

    El alemán Marco Reus es el encargado de todas las pelotas a balón parado del equipo estadounidense.

    MINUTO 23 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - El Galaxy intenta atacar por el costado derecho, pero llega sin claridad.

    En cualquier momento, sin embargo, pueden hacer pesar sus individualidades.

    MINUTO 20 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Estos últimos minutos el partido se ha disputado en el medio campo mientras el Sporting empieza a asentarse en el partido luego de los minutos iniciales de dominio local.

    MINUTO 16 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - La tónica del partido se mantiene. Galaxy mantiene la posesión, pero no se termina de aproximar al arco protegido por el Sporting San Miguelito.

    El equipo panameño por ahora se muestra ordenado, paciente, concentrado y disciplinado en defensa.

    MINUTO 14 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Sigue manteniendo la posesión del balón el Galaxy, pero poco a poco el Sporting se empieza a animar.

    MINUTO 12 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Tiro de esquina para el Sporting luego de su primera llegada del partido. Lo tuvo de cabeza Héctor Hurtado, cuyo remate se fue por poco desviado.

    La más clara del partido hasta ahora.

    MINUTO 10 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - Tiro de esquina para el Galaxy luego de un tiro libre. Sigue presionando el conjunto local, pero sigue aguantando el Sporting.

    MINUTO 8 - LA 0-0 SSM (1-1 Global) - El equipo local presiona alto y circula el balón de lado a lado, como era de esperar. Siempre se supo que para el Sporting sería fundamental aguantar el vendaval ofensivo del equipo local durante los primeros minutos.

    MINUTO 6 - LA 0-0 SSM - Recordemos que aquí cuenta el gol del visitante, por lo cual de mantenerse este 0-0, clasificaría el LA Galaxy y el Sporting San Miguelito quedará eliminado.

    El onceno panameño necesita sí o sí marcar esta noche para tener chance de clasificar.

    MINUTO 4 - LA 0-0 SSM - Segundo tiro de esquina seguido para el Galaxy, que por ahora acorrala al Sporting San Miguelito en su lado de la cancha.

    MINUTO 2 - LA 0-0 SSM - Falta de Omar Alba y tiro libre para el LA Galaxy, cobrado por Marco Reus. Un delantero rival logra conectar de cabeza con el balón pero el remate sale desviado.

    ¡Rueda el balón en el Dignity Health Sports Park de Carson, California!

    Así sale el LA Galaxy:

    Así sale el Sporting San Miguelito en búsqueda de la hazaña:

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    TEMAS: ConcacafFútbolCopa de Campeones de ConcacafSporting San MiguelitoLA Galaxy

