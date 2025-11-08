Minuto a Minuto: La Rojita Sub-17 va por sus primeros puntos contra Paraguay

La selección panameña Sub-17 encara un desafío clave frente a Paraguay, consciente de que un resultado positivo podría ser determinante en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del Mundial que se celebra en Catar.
Así sale #PanamáSub17 🇵🇦 para enfrentarse 🆚 Paraguay 🇵🇾 por el grupo J en su segundo partido por la Copa Mundial 🏆.
🇵🇾🆚🇵🇦
⏰ 10:15 am
🏟️ Aspire Zone, Doha, QAT
Aspire Zone, Doha, QAT