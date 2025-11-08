Panamá, 08 de noviembre del 2025

    Mundial Sub-17

    Minuto a Minuto: La Rojita Sub-17 va por sus primeros puntos contra Paraguay

    Humberto Cornejo
    Panamá jugará con la camiseta celeste contra Paraguay. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección panameña Sub-17 encara un desafío clave frente a Paraguay, consciente de que un resultado positivo podría ser determinante en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del Mundial que se celebra en Catar.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


