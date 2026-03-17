Panamá, 17 de marzo del 2026

    Noticia
    Fútbol

    Minuto a minuto: Manchester City busca la remontada contra el Real Madrid en Champions

    Carlos Vidal Endara
    17 mar 2026 - 07:57 PM
    El centrocampista del Real Madrid Thiago disputa el balón ante el centrocampista del Manchester City, Rodri durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City la semana pasada. EFE/Kiko Huesca.

    Manchester City y Real Madrid definirán hoy el clasificado a los cuartos de final de la UEFA Champions League cuando se vuelvan a enfrentar en el Etihad Stadium.

    El City deberá lograr la hazaña de remontar el déficit de 3 goles acumulados la semana pasada en el Bernabéu si quieren mantenerse vivos en la competición. Para el Madrid volverán Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes se perdieron la ida por lesión.

    26′ Pep Guardiola con cara de asombro luego de que el árbitro le sacara una tarjeta amarilla. Tensión en el Etihad. Manchester City 0 - 1 Real Madrid.

    23′ Erling Haaland casi logra empatar el partido pero Thibaut Courtois detiene el peligro.

    22′ GOL DEL REAL MADRID. Vinicius Jr. abre la cuenta de goles con un disparo desde el punto penal hacia la esquina inferior derecha que supera al guardameta Gianluigi Donnarumma. Manchester City 0 - 1 Real Madrid.

    ¡PENAL PARA EL REAL MADRID! El VAR confirma la mano de Bernardo Silva, quien sale expulsado a los 20 minutos luego de recibir una tarjeta roja.

    19‘ El árbitro Clement Turpin verificará si hay penal o no luego de que señalan a Bernardo Silva por tocar la pelota con la mano.

    17′ Vinicius Jr. recibe un pase preciso en el borde del área rival y tira un disparo que estrella contra el poste derecho. Sigue el empate en el Etihad.

    15′ Rayan Cherki trata de encontrar a Erling Haaland, pero el pase es muy fuerte y sale del campo. Saque de puerta para el Real Madrid. Manchester City 0 - 0 Real Madrid.

    13′ Falta cometida por Arda Guler, el centrocampista del Real Madrid es señalado por el árbitro y hay tiro libre para el Manchester City en una zona peligrosa. Manchester City 0 - 0 Real Madrid.

    10′ Tiro de esquina para el City, Reijndeers lanza un centro hacia el área pero la defensa del Madrid estaba atenta y elimina el peligro.

    9′ Trent Alexander-Arnold intenta encontrar a Vinicius Jr. con un pase filtrado pero el brasileño no logra abrirse espacio para intentar un tiro.

    Manchester City 0 - 0 Real Madrid.

    6’ Tijjani Reijnders recibe un pase dentro del área con oportunidad para anotar, pero es despejado por la defensa.

    3’ El Manchester City avisa desde temprano en el arranque del juego. Rayan Cherki lanza un disparo desde el borde del área pero golpea el poste derecho. Manchester City 0 - 0 Real Madrid.

    0’ Comienza el partido en el Etihad Stadium.

    Las alineaciones iniciales para esta noche en Manchester:

    Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Cherki, Doku, Haaland.

    Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran García, Valverde (C), Thiago, Tchouameni, Arda Guler, Brahim, Vini Jr.

    TEMAS: Fútbol, UEFA Champions League, Real Madrid, Manchester City, España, Inglaterra

