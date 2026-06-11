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    Copa del Mundo

    Minuto a minuto: México vs. Sudáfrica

    Humberto Cornejo
    11 jun 2026 - 06:18 PM
    Minuto a minuto: México vs. Sudáfrica
    Julián Quiñones (d) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

    La Copa del Mundo 2026 se pondrá este jueves en marcha con un duelo cargado de simbolismo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, escenario que vuelve a hacer historia al albergar por tercera ocasión un Mundial tras 1970 y 1986.

    El torneo, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, marca además el regreso de la máxima cita del fútbol a la Concacaf desde Estados Unidos 1994 y revive la inauguración de 2010, cuando el conjunto africano fue anfitrión en su propio país.

    Medio tiempo- México 1-0 Sudáfrica

    Minuto 45+4- México 1-0 Sudáfrica

    Terminó la primera mitad del encuentro. El conjunto mexicano domina de forma clara el partido, solo le falta ser un poco más contundente.

    Minuto 45+3- México 1-0 Sudáfrica

    Gutiérrez hizo un mal remate que se fue saludando la línea de gol.

    Minuto 45- México 1-0 Sudáfrica

    El árbitro anuncia que se jugarán 4 minutos adicionales en el primer tiempo.

    Minuto 45- México 1-0 Sudáfrica

    Mbokazi hace el primer remate para Sudáfrica. El balón fue controlado por Rangel.

    Minuto 42- México 1-0 Sudáfrica

    Quiñónez está liderando la ofensiva mexicana. El delantero vuelve a aparece con otro disparo, que en esta ocasión pegó en el poste.

    Minuto 40- México 1-0 Sudáfrica

    Los dirigidos por Javier Aguirre muestran un buen juego colectivo, rápido y buscando la portería.

    Minuto 33- México 1-0 Sudáfrica

    Fuera de lugar de Sudáfrica. Modiba tuvo un buen ataque por la banda izquierda.

    Minuto 29- México 1-0 Sudáfrica

    Bonita combinación de Fidalgo, Quiñonez y terminó en Reyes, quien tiró al centro.

    Minuto 24- México 1-0 Sudáfrica

    El árbitro detiene el partido, pausa para hidratación. México continúa con su dominio.

    Minuto 23- México 1-0 Sudáfrica

    Raúl Rangel tuvo una mala salida y se salva México. la segunda tarjeta amarilla del encuentro es para Brian Gutiérrez. Tiro libre para Sudáfrica.

    Minuto 20- México 1-0 Sudáfrica

    Sudáfrica ha tenido buenas salidas ofensivas, pero los jugadores toman malas decisiones a la hora de buscar al compañero mejor ubicado.

    Minuto 19- México 1-0 Sudáfrica

    Quiñónez hace un disparo desde fuera del área, que pasó muy cerca del marco de Williams.

    Minuto 17- México 1-0 Sudáfrica

    La primera tarjeta amarilla fue para Mokoena, al cometerle una falta a Álvaro Fidalgo.

    Minuto 10 - México 1-0 Sudáfrica

    La asistencia fue a Erik Lira, quien recuperó el balón de Sithole.

    Minuto 9- México 1-0 Sudáfrica

    Julián Quiñonez marca el primer gol de la Copa del Mundo y abre el marcador con un buen tanto. México marca el camino.

    Minuto 7- México 0-0 Sudáfrica

    México sigue dominando el encuentro, mientras que Sudáfrica resiste como puede.

    Minuto 4- México 0-0 Sudáfrica

    Primera llegada de México. Apareció Raúl Jiménez pero Williams salva a Sudáfrica.

    Minuto 2- México 0-0 Sudáfrica

    Williams se tuvo que apurar ante la presión alta de México. Se salva el conjunto africano. El marcador se mantiene igual.

    Minuto 1- México 0-0 Sudáfrica

    Inicial el partido y una nueva Copa del Mundo. El conjunto mexicano sale a la ofensiva a buscar el marco rival.

    Se entonan los himnos nacionales de Sudáfrica y México en el estadio Azteca, en uno de los momentos más solemnes de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, previo al arranque del partido que marca el inicio del torneo.

    La competición incluye selecciones de todas las confederaciones, siendo representativas regiones como Concacaf, UEFA, Conmebol, CAF, AFC y OFC. Países coanfitriones (Estados Unidos, México, Canadá) califican automáticamente.

    El Mundial 2026 es el más grande en la historia de la FIFA en términos de participación y formato. Representa la primera vez que se juega con 48 selecciones desde que la Copa ampliara su formato.

    El partido inaugural se disputa este 11 de junio, en el estadio Azteca de Ciudad de México. La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

    El partido inaugural se disputa este 11 de junio, en el estadio Azteca de Ciudad de México. La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

    Esta edición es única porque participarán 48 selecciones nacionales, expandiendo el torneo desde los 32 equipos habituales. Los 48 equipos se dividen en 12 grupos de 4 equipos cada uno en la fase de grupos.

    Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, lo que da lugar a una ronda de 32 equipos inédita en los Mundiales

    La Copa Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Será la primera vez en la historia que tres países organizan el Mundial: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo se jugará en 16 ciudades anfitrionas repartidas entre los tres países, con 104 partidos en total, el mayor número en la historia de la competición.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: Mundial 2026FútbolConcacafFIFA

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