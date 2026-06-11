Minuto a minuto: México vs. Sudáfrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Copa del Mundo 2026 se pondrá este jueves en marcha con un duelo cargado de simbolismo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, escenario que vuelve a hacer historia al albergar por tercera ocasión un Mundial tras 1970 y 1986.

El torneo, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, marca además el regreso de la máxima cita del fútbol a la Concacaf desde Estados Unidos 1994 y revive la inauguración de 2010, cuando el conjunto africano fue anfitrión en su propio país.

Medio tiempo- México 1-0 Sudáfrica ¡Termina el primer tiempo y nos vamos al vestidor con ventaja en el marcador! 🇲🇽



Sin bajar la guardia en el segundo tiempo. #SomosMéxico💚 pic.twitter.com/fAL23xY4zJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Minuto 45+4- México 1-0 Sudáfrica Terminó la primera mitad del encuentro. El conjunto mexicano domina de forma clara el partido, solo le falta ser un poco más contundente.

Minuto 45+3- México 1-0 Sudáfrica Gutiérrez hizo un mal remate que se fue saludando la línea de gol.

Minuto 45- México 1-0 Sudáfrica El árbitro anuncia que se jugarán 4 minutos adicionales en el primer tiempo.

Minuto 45- México 1-0 Sudáfrica Mbokazi hace el primer remate para Sudáfrica. El balón fue controlado por Rangel.

Minuto 42- México 1-0 Sudáfrica Quiñónez está liderando la ofensiva mexicana. El delantero vuelve a aparece con otro disparo, que en esta ocasión pegó en el poste.

Minuto 40- México 1-0 Sudáfrica Los dirigidos por Javier Aguirre muestran un buen juego colectivo, rápido y buscando la portería.

Minuto 33- México 1-0 Sudáfrica Fuera de lugar de Sudáfrica. Modiba tuvo un buen ataque por la banda izquierda.

Minuto 29- México 1-0 Sudáfrica Bonita combinación de Fidalgo, Quiñonez y terminó en Reyes, quien tiró al centro.

Minuto 24- México 1-0 Sudáfrica El árbitro detiene el partido, pausa para hidratación. México continúa con su dominio.

Minuto 23- México 1-0 Sudáfrica Raúl Rangel tuvo una mala salida y se salva México. la segunda tarjeta amarilla del encuentro es para Brian Gutiérrez. Tiro libre para Sudáfrica.

Minuto 20- México 1-0 Sudáfrica Sudáfrica ha tenido buenas salidas ofensivas, pero los jugadores toman malas decisiones a la hora de buscar al compañero mejor ubicado.

Minuto 19- México 1-0 Sudáfrica Quiñónez hace un disparo desde fuera del área, que pasó muy cerca del marco de Williams.

Minuto 17- México 1-0 Sudáfrica La primera tarjeta amarilla fue para Mokoena, al cometerle una falta a Álvaro Fidalgo.

Minuto 10 - México 1-0 Sudáfrica La asistencia fue a Erik Lira, quien recuperó el balón de Sithole.

Minuto 9- México 1-0 Sudáfrica Julián Quiñonez marca el primer gol de la Copa del Mundo y abre el marcador con un buen tanto. México marca el camino.

Minuto 7- México 0-0 Sudáfrica México sigue dominando el encuentro, mientras que Sudáfrica resiste como puede.

Minuto 4- México 0-0 Sudáfrica Primera llegada de México. Apareció Raúl Jiménez pero Williams salva a Sudáfrica.

Minuto 2- México 0-0 Sudáfrica Williams se tuvo que apurar ante la presión alta de México. Se salva el conjunto africano. El marcador se mantiene igual.

Minuto 1- México 0-0 Sudáfrica Inicial el partido y una nueva Copa del Mundo. El conjunto mexicano sale a la ofensiva a buscar el marco rival.

Se entonan los himnos nacionales de Sudáfrica y México en el estadio Azteca, en uno de los momentos más solemnes de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, previo al arranque del partido que marca el inicio del torneo.

La competición incluye selecciones de todas las confederaciones, siendo representativas regiones como Concacaf, UEFA, Conmebol, CAF, AFC y OFC. Países coanfitriones (Estados Unidos, México, Canadá) califican automáticamente.

El Mundial 2026 es el más grande en la historia de la FIFA en términos de participación y formato. Representa la primera vez que se juega con 48 selecciones desde que la Copa ampliara su formato.

El partido inaugural se disputa este 11 de junio, en el estadio Azteca de Ciudad de México. La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

El partido inaugural se disputa este 11 de junio, en el estadio Azteca de Ciudad de México. La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

Esta edición es única porque participarán 48 selecciones nacionales, expandiendo el torneo desde los 32 equipos habituales. Los 48 equipos se dividen en 12 grupos de 4 equipos cada uno en la fase de grupos. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, lo que da lugar a una ronda de 32 equipos inédita en los Mundiales